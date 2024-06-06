Доба на Донеччині: 4 особи загинули, 14 дістали поранення. Під вогнем рашистів 4 райони області. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 4 особи загинули, 14 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район.

Внаслідок обстрілу РФ пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади.

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Покровський район.

Поранення дістали 7 осіб у Селидовому, пошкоджено 13 багатоповерхівок. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район.

У Лиманській громаді пошкоджено 15 будинків у Дробишевому і 6 у Новому. У Берестку Іллінівської громади 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено 8 об'єктів.

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Бахмутський район.

У Торецькій громаді 1 людина загинула і 4 поранені у Північному; пошкоджено 17 будинків у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і багатоповерхівка.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 217 людей, зокрема 61 дитину.

Протягом 5 червня 4 особи загинули внаслідок російських ударів, а 14 дістали поранення.

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