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Новини Відео Війна
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Маленька дівчинка та літній чоловік встеляють квітами дорогу перед кортежем із тілом загиблого 22-річного захисника Євгена Кружаєва. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому дідусь та маленька дівчинка встеляють квітами дорогу, по якій має приїхати кортеж із тілом загиблого у бою з окупантами киянина Євгена Кружаєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лейтенант Євген Кружаєв загинув у віці 22 роки.

Дивіться: Захищаючи Україну, на війні загинув воїн Ігор Гарбуз родом з Чернігівщини. ФОТО

Автор: 

втрати (4403)


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Топ коментарі
+36
Нашому Герою , незламному та молодому вічна памʼять 😪😪😪
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06.06.2024 09:33
+34
Ця маленька україночка частинка майбутньої української незламної нації...
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06.06.2024 09:30
+27
Він мав жити і народити своїх дітей Щирі співчуття рідним Вічна пам'ять герою
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06.06.2024 10:00
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Ця маленька україночка частинка майбутньої української незламної нації...
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06.06.2024 09:30 Відповісти
❤️
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06.06.2024 15:08 Відповісти
Нашому Герою , незламному та молодому вічна памʼять 😪😪😪
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06.06.2024 09:33 Відповісти
Царство Небесне! 🙏🙏🙏 😢🥀
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06.06.2024 11:13 Відповісти
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06.06.2024 09:44 Відповісти
Він мав жити і народити своїх дітей Щирі співчуття рідним Вічна пам'ять герою
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06.06.2024 10:00 Відповісти
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06.06.2024 10:49 Відповісти
🙏🙏🙏 😢🥀
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06.06.2024 11:14 Відповісти
Нехай навіки будуть прокляті тварі, які готувались не до оборони країни, а до шашликів і стелили асфальт для російських танків.
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06.06.2024 12:21 Відповісти
Translator

Боляче
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06.06.2024 20:29 Відповісти
Царство Небесне! Та вічна пам'ять герою!
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06.06.2024 20:48 Відповісти
*****, как же больно.....
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06.06.2024 22:54 Відповісти
 
 