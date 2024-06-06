Маленька дівчинка та літній чоловік встеляють квітами дорогу перед кортежем із тілом загиблого 22-річного захисника Євгена Кружаєва. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому дідусь та маленька дівчинка встеляють квітами дорогу, по якій має приїхати кортеж із тілом загиблого у бою з окупантами киянина Євгена Кружаєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лейтенант Євген Кружаєв загинув у віці 22 роки.

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