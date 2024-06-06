Маленька дівчинка та літній чоловік встеляють квітами дорогу перед кортежем із тілом загиблого 22-річного захисника Євгена Кружаєва. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому дідусь та маленька дівчинка встеляють квітами дорогу, по якій має приїхати кортеж із тілом загиблого у бою з окупантами киянина Євгена Кружаєва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лейтенант Євген Кружаєв загинув у віці 22 роки.
Топ коментарі
+36 Amber
показати весь коментар06.06.2024 09:33
+34 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.06.2024 09:30
+27 Tetiana Koliesnikova
показати весь коментар06.06.2024 10:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Боляче