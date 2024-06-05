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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на війні загинув воїн Ігор Гарбуз родом з Чернігівщини. ФОТО

У бою з ворогом на Луганщині загинув викладач Новгород-Сіверського медичного коледжу – головний сержант Гарбуз Ігор Михайлович.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Новгород-Сіверська міська територіальна громада.

У вересні 2022 року Герой України був мобілізований до лав ЗСУ, де "виконуючи військовий обов'язок з оборони та відсічі збройної агресії РФ проти України, безстрашно стояв на захисті нашої Батьківщини".

Воїн загинув 3 червня 2024 року поблизу селища Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.

На війні загинув головний сержант Гарбуз Ігор з Чернігівщини.

Про час і дату поховання буде повідомлено пізніше.

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втрати (4403)


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Вічна Пам'ять.
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05.06.2024 14:52 Відповісти
Вічна Пам"ять та Царство Небесне герою...
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05.06.2024 14:55 Відповісти
Пошана Герою і співчуття родині 💙
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05.06.2024 15:24 Відповісти
С.У.М.
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05.06.2024 15:40 Відповісти
Слава українському герою славному воїну, який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народ
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05.06.2024 16:20 Відповісти
Світла пам'ять Воїну!
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05.06.2024 20:00 Відповісти
Викладач був мобілізований...замість гнид.Це хіба за законом?
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05.06.2024 21:02 Відповісти
 
 