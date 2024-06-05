Захищаючи Україну, на війні загинув воїн Ігор Гарбуз родом з Чернігівщини. ФОТО

У бою з ворогом на Луганщині загинув викладач Новгород-Сіверського медичного коледжу – головний сержант Гарбуз Ігор Михайлович.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Новгород-Сіверська міська територіальна громада.

У вересні 2022 року Герой України був мобілізований до лав ЗСУ, де "виконуючи військовий обов'язок з оборони та відсічі збройної агресії РФ проти України, безстрашно стояв на захисті нашої Батьківщини".

Воїн загинув 3 червня 2024 року поблизу селища Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Про час і дату поховання буде повідомлено пізніше.

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