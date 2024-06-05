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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Макар родом із Івано-Франківщини. ФОТО

Захищаючи Україну, на війні загинув житель с.Сокіл Івано-Франківської області Макар Андрій Романович 03 грудня 1993 року народження. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Галицьку територіальну громаду.

Як зазначається, у лютому 2022 року Андрій вступив до лав Національної гвардії України, щоб захищати свою державу.

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Загиблий воїн Макар Андрій

Про місце та обставини загибелі Героя не повідомляється.

Автор: 

військовослужбовці (4759) втрати (4403)


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05.06.2024 14:38 Відповісти
Низький уклін тебе Андрію і подяка .Щирі співчуття родині і близьким.
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05.06.2024 14:47 Відповісти
Вічна Пам"ять та Царство Небесне герою...
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05.06.2024 14:53 Відповісти
С.У.М.
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05.06.2024 15:42 Відповісти
Добрий козак…. Спочивай з пошаною у спокої… всі ми там побачимось і будем варити москалів у смолі….
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05.06.2024 21:46 Відповісти
 
 