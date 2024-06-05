Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Макар родом із Івано-Франківщини. ФОТО
Захищаючи Україну, на війні загинув житель с.Сокіл Івано-Франківської області Макар Андрій Романович 03 грудня 1993 року народження. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Галицьку територіальну громаду.
Як зазначається, у лютому 2022 року Андрій вступив до лав Національної гвардії України, щоб захищати свою державу.
Про місце та обставини загибелі Героя не повідомляється.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Kachmola #584402
показати весь коментар05.06.2024 14:38 Відповісти Мені подобається 4
Наталия П
показати весь коментар05.06.2024 14:47 Відповісти Мені подобається 13
Serhios Bond #490169
показати весь коментар05.06.2024 14:53 Відповісти Мені подобається 15
Tommy Lee
показати весь коментар05.06.2024 15:42 Відповісти Мені подобається 4
Артм Воронцов
показати весь коментар05.06.2024 21:46 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль