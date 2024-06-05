Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Макар родом із Івано-Франківщини. ФОТО

Захищаючи Україну, на війні загинув житель с.Сокіл Івано-Франківської області Макар Андрій Романович 03 грудня 1993 року народження. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Галицьку територіальну громаду.

Як зазначається, у лютому 2022 року Андрій вступив до лав Національної гвардії України, щоб захищати свою державу.

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Про місце та обставини загибелі Героя не повідомляється.