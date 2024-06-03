Захищаючи Україну, загинув грузинський боєць Хвіча Гвінджішвілі. ФОТО

Захищаючи Україну від повномасштабної агресії РФ, загинув грузинський боєць Хвіча Гвінджішвілі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа" з посиланням на керівника грузинської групи Сил спеціальних операцій ЗСУ Вано Надірадзе, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Гвінджішвілі воював на Харківському напрямку. Більше подробиць наразі не повідомляється.

Загалом внаслідок агресії Росії в Україні загинули понад 60 грузинських бійців.

Раніше повідомлялося, що захищаючи Україну, на Донеччині загинув доброволець з Нідерландів. Він воював в Українському іноземному легіоні.

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