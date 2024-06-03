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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, загинув грузинський боєць Хвіча Гвінджішвілі. ФОТО

Захищаючи Україну від повномасштабної агресії РФ, загинув грузинський боєць Хвіча Гвінджішвілі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа" з посиланням на керівника грузинської групи Сил спеціальних операцій ЗСУ Вано Надірадзе, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Гвінджішвілі воював на Харківському напрямку. Більше подробиць наразі не повідомляється.

Захищаючи Україну, загинув грузинський боєць Хвіча Гвінджішвілі

Загалом внаслідок агресії Росії в Україні загинули понад 60 грузинських бійців.

Раніше повідомлялося, що захищаючи Україну, на Донеччині загинув доброволець з Нідерландів. Він воював в Українському іноземному легіоні.

Дивіться також: Захищаючи Україну, загинув історик Вячеслав Залевський. ФОТОрепортаж

 

Автор: 

Харківщина (6054) втрати (4413)


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Топ коментарі
+36
Вічна слава герою!!!
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03.06.2024 16:32
+31
Царство небесное тебе, Герой! Героям - Слава!!!
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03.06.2024 16:36
+18
Слава Герою на віка!!!
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03.06.2024 16:41
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Вічна слава герою!!!
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03.06.2024 16:32 Відповісти
Царство небесное тебе, Герой! Героям - Слава!!!
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03.06.2024 16:36 Відповісти
Слава Герою на віка!!!
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03.06.2024 16:41 Відповісти
R.I.P. герої не вмирають!
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03.06.2024 16:43 Відповісти
Як Українці захищали Грузію від рашистів і їх маріонеток, так і Грузини, захищають Україну від рашистів!
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03.06.2024 16:53 Відповісти
Грузинський воїн! Слава Герою!
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03.06.2024 16:54 Відповісти
Дякуємо тобі, Хвіча, за звитягу та хоробрість.
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03.06.2024 17:03 Відповісти
Грузини нормальні люди, я їх поважаю! Слава Герою!
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03.06.2024 17:08 Відповісти
Сакартвело Герою Слава!!!🙏
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03.06.2024 17:49 Відповісти
Дякуємо Вічна пам'ять героям
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03.06.2024 19:06 Відповісти
Земля пухом ... гарній людині. Їх достатньо в природі
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03.06.2024 20:29 Відповісти
 
 