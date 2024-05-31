Захищаючи Україну, загинув доброволець з Нідерландів

На Донеччині загинув доброволець з Нідерландів, який воював в Українському іноземному легіоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів підтверджують повідомлення про це в соцмережах, але не хочуть більше нічого повідомляти на прохання родичів загиблого.

Голандець воював в Українському іноземному легіоні і загинув 20 травня біля міста Часів Яр на півночі Донецької області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.

Зазначається, це вже третій доброволець з Нідерландів, який загинув в Україні.

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