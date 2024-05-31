Захищаючи Україну, загинув доброволець з Нідерландів
На Донеччині загинув доброволець з Нідерландів, який воював в Українському іноземному легіоні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.
У Міністерстві закордонних справ Нідерландів підтверджують повідомлення про це в соцмережах, але не хочуть більше нічого повідомляти на прохання родичів загиблого.
Голандець воював в Українському іноземному легіоні і загинув 20 травня біля міста Часів Яр на півночі Донецької області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.
Зазначається, це вже третій доброволець з Нідерландів, який загинув в Україні.
Топ коментарі
+28 Dust
показати весь коментар31.05.2024 23:53
+17 Олександр ВАЛОВИЙ
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+9 Яр Холодний
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Герою Слава !
співчуття рідним....
АЛЕ, Жодного, з отих привладних, на посадах в АПУ КМУ ВРУ РНБОУ ЦОВВ ОДА, СУДДІВСЬКИХ, та їх родин, починаючи з часів кучмарика, піскуна єнахурова кінаха тигіпка, купи, так званих хєнєСралів Армій, як кузьмука хорошковського литвинів червоненка, та ще тисяч мудрил на посадах…, так і не було на ЗАХИСТІ УКРАЇНИ!!!
Скотиняки ці, тільки крали та жили з УКРАЇНИ на посадах, але не боронили її від московитів!!