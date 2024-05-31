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Новини Війна
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Захищаючи Україну, загинув доброволець з Нідерландів

зсу

На Донеччині загинув доброволець з Нідерландів, який воював в Українському іноземному легіоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

У Міністерстві закордонних справ Нідерландів підтверджують повідомлення про це в соцмережах, але не хочуть більше нічого повідомляти на прохання родичів загиблого.

Голандець воював в Українському іноземному легіоні і загинув 20 травня біля міста Часів Яр на півночі Донецької області. Повідомляється, що його тіло було репатрійовано.

Зазначається, це вже третій доброволець з Нідерландів, який загинув в Україні.

Також читайте: У Вільнюсі поховали Тадаса Тумаса, першого литовського добровольця, який загинув захищаючи Україну. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нідерланди (1565) втрати (4396) добровольці (918) Часів Яр (328)


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Топ коментарі
+28
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
співчуття рідним....

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31.05.2024 23:53
+17
Низький уклін іноземному Захиснику України!

АЛЕ, Жодного, з отих привладних, на посадах в АПУ КМУ ВРУ РНБОУ ЦОВВ ОДА, СУДДІВСЬКИХ, та їх родин, починаючи з часів кучмарика, піскуна єнахурова кінаха тигіпка, купи, так званих хєнєСралів Армій, як кузьмука хорошковського литвинів червоненка, та ще тисяч мудрил на посадах…, так і не було на ЗАХИСТІ УКРАЇНИ!!!
Скотиняки ці, тільки крали та жили з УКРАЇНИ на посадах, але не боронили її від московитів!!
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01.06.2024 00:06
+9
Едвард Готегем Генерал-лейтенант у відставці От тільки він в УПА не воював - просто втік з полону і бандерівці йому допомагали потрапить на батьківщину Уривки з його книги мемуарів є в "Літописі УПА" (том 19)
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01.06.2024 01:54
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R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
співчуття рідним....

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31.05.2024 23:53 Відповісти
Низький уклін іноземному Захиснику України!

АЛЕ, Жодного, з отих привладних, на посадах в АПУ КМУ ВРУ РНБОУ ЦОВВ ОДА, СУДДІВСЬКИХ, та їх родин, починаючи з часів кучмарика, піскуна єнахурова кінаха тигіпка, купи, так званих хєнєСралів Армій, як кузьмука хорошковського литвинів червоненка, та ще тисяч мудрил на посадах…, так і не було на ЗАХИСТІ УКРАЇНИ!!!
Скотиняки ці, тільки крали та жили з УКРАЇНИ на посадах, але не боронили її від московитів!!
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01.06.2024 00:06 Відповісти
Когда то в УПА был голландец, отвечал за связь, радист, радиотехник. Уже после 1945 г вернулся домой и в 50 гг написал очень много про УПА и издал книгу. Тираж был не раз. Имя не вспомню. Там интереснейшая документальная подача. Что как всегда удивило, так то что после 1991 г у нас даже ограничено не печаталось. Мы опять все просрали, прожрали, проспали и конечно прое....остров Бали!
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01.06.2024 00:19 Відповісти
Едвард Готегем Генерал-лейтенант у відставці От тільки він в УПА не воював - просто втік з полону і бандерівці йому допомагали потрапить на батьківщину Уривки з його книги мемуарів є в "Літописі УПА" (том 19)
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01.06.2024 01:54 Відповісти
Лично для меня важнее иное. Это всегда напоминаю. Мы нихера не строили с 25 августа 1991г!!! А это просто микросюжет очень интересный, прочитанный случайно лет 30 назад. Там вроде их было два голландца. Вообще архивы по УПП очень интересны и много раскрывают. Но и этого массива не тиражировали у нас. Либо мало очень. Теперь почти не нужно. Сменились поколения. Правда нужна участникам событий и их детям. Далее уже нет. Так везде.
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01.06.2024 08:12 Відповісти
Я хочу звернуть твою увагу на один момент: ти користуєшся "вторинною" інформацією - тим що хтось прочитав матеріали книги та написав про них у своїй статті Я ж посилаюся на прямий уривок книги Готегема який включений у "Літопис УПА" Тобто я маю на руках саме "першоджерело"! Тікали голландці масово Багатьох ловили та повертали до концтаборів де вони гинули в газових камерах Однак багато хто і отримував свободу В уривку є групове фото десяти втікачів Їх фотографували саме бійці УПА
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01.06.2024 08:54 Відповісти
А ухилянти гинуть в Тисі
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01.06.2024 00:58 Відповісти
Ви так пишете,ніби в Тисі тисяч десять втопилось.Їх всього 31 чол. за 2+ роки.Ухилянти завжди є,були і будуть у всіх війнах.І в Україні їх дуже маленький відсоток.Зелемарафон спеціально тему ухилянтів підсвічує,щоб перенаправити суспільний гнів від 5-ти "найефективніших" мародерів на умовних "ухилянтів".
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01.06.2024 02:55 Відповісти
Слава Героям! Ганьба ухилянтам і какім разніцам!
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01.06.2024 08:27 Відповісти
Слава Герою!
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01.06.2024 08:50 Відповісти
Слава Герою!
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01.06.2024 11:02 Відповісти
 
 