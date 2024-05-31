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Новости Война
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Защищая Украину, погиб доброволец из Нидерландов

зсу

На Донетчине погиб доброволец из Нидерландов, который воевал в Украинском иностранном легионе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

В Министерстве иностранных дел Нидерландов подтверждают сообщения об этом в соцсетях, но не хотят больше ничего сообщать по просьбе родственников погибшего.

Голландец воевал в Украинском иностранном легионе и погиб 20 мая возле города Часов Яр на севере Донецкой области. Сообщается, что его тело было репатриировано.

Отмечается, это уже третий доброволец из Нидерландов, который погиб в Украине.

Смотрите также: В Вильнюсе похоронили Тадаса Тумаса, первого литовского добровольца, который погиб, защищая Украину. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нидерланды (1581) потери (4381) добровольцы (1166) Часов Яр (325)


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Топ комментарии
+28
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
співчуття рідним....

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31.05.2024 23:53
+17
Низький уклін іноземному Захиснику України!

АЛЕ, Жодного, з отих привладних, на посадах в АПУ КМУ ВРУ РНБОУ ЦОВВ ОДА, СУДДІВСЬКИХ, та їх родин, починаючи з часів кучмарика, піскуна єнахурова кінаха тигіпка, купи, так званих хєнєСралів Армій, як кузьмука хорошковського литвинів червоненка, та ще тисяч мудрил на посадах…, так і не було на ЗАХИСТІ УКРАЇНИ!!!
Скотиняки ці, тільки крали та жили з УКРАЇНИ на посадах, але не боронили її від московитів!!
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01.06.2024 00:06
+9
Едвард Готегем Генерал-лейтенант у відставці От тільки він в УПА не воював - просто втік з полону і бандерівці йому допомагали потрапить на батьківщину Уривки з його книги мемуарів є в "Літописі УПА" (том 19)
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01.06.2024 01:54
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R.I.P. Воїну !
Герою Слава !
співчуття рідним....

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31.05.2024 23:53 Ответить
Низький уклін іноземному Захиснику України!

АЛЕ, Жодного, з отих привладних, на посадах в АПУ КМУ ВРУ РНБОУ ЦОВВ ОДА, СУДДІВСЬКИХ, та їх родин, починаючи з часів кучмарика, піскуна єнахурова кінаха тигіпка, купи, так званих хєнєСралів Армій, як кузьмука хорошковського литвинів червоненка, та ще тисяч мудрил на посадах…, так і не було на ЗАХИСТІ УКРАЇНИ!!!
Скотиняки ці, тільки крали та жили з УКРАЇНИ на посадах, але не боронили її від московитів!!
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01.06.2024 00:06 Ответить
Когда то в УПА был голландец, отвечал за связь, радист, радиотехник. Уже после 1945 г вернулся домой и в 50 гг написал очень много про УПА и издал книгу. Тираж был не раз. Имя не вспомню. Там интереснейшая документальная подача. Что как всегда удивило, так то что после 1991 г у нас даже ограничено не печаталось. Мы опять все просрали, прожрали, проспали и конечно прое....остров Бали!
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01.06.2024 00:19 Ответить
Едвард Готегем Генерал-лейтенант у відставці От тільки він в УПА не воював - просто втік з полону і бандерівці йому допомагали потрапить на батьківщину Уривки з його книги мемуарів є в "Літописі УПА" (том 19)
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01.06.2024 01:54 Ответить
Лично для меня важнее иное. Это всегда напоминаю. Мы нихера не строили с 25 августа 1991г!!! А это просто микросюжет очень интересный, прочитанный случайно лет 30 назад. Там вроде их было два голландца. Вообще архивы по УПП очень интересны и много раскрывают. Но и этого массива не тиражировали у нас. Либо мало очень. Теперь почти не нужно. Сменились поколения. Правда нужна участникам событий и их детям. Далее уже нет. Так везде.
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01.06.2024 08:12 Ответить
Я хочу звернуть твою увагу на один момент: ти користуєшся "вторинною" інформацією - тим що хтось прочитав матеріали книги та написав про них у своїй статті Я ж посилаюся на прямий уривок книги Готегема який включений у "Літопис УПА" Тобто я маю на руках саме "першоджерело"! Тікали голландці масово Багатьох ловили та повертали до концтаборів де вони гинули в газових камерах Однак багато хто і отримував свободу В уривку є групове фото десяти втікачів Їх фотографували саме бійці УПА
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01.06.2024 08:54 Ответить
А ухилянти гинуть в Тисі
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01.06.2024 00:58 Ответить
Ви так пишете,ніби в Тисі тисяч десять втопилось.Їх всього 31 чол. за 2+ роки.Ухилянти завжди є,були і будуть у всіх війнах.І в Україні їх дуже маленький відсоток.Зелемарафон спеціально тему ухилянтів підсвічує,щоб перенаправити суспільний гнів від 5-ти "найефективніших" мародерів на умовних "ухилянтів".
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01.06.2024 02:55 Ответить
Слава Героям! Ганьба ухилянтам і какім разніцам!
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01.06.2024 08:27 Ответить
Слава Герою!
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01.06.2024 08:50 Ответить
Слава Герою!
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01.06.2024 11:02 Ответить
 
 