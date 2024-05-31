Защищая Украину, погиб доброволец из Нидерландов
На Донетчине погиб доброволец из Нидерландов, который воевал в Украинском иностранном легионе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.
В Министерстве иностранных дел Нидерландов подтверждают сообщения об этом в соцсетях, но не хотят больше ничего сообщать по просьбе родственников погибшего.
Голландец воевал в Украинском иностранном легионе и погиб 20 мая возле города Часов Яр на севере Донецкой области. Сообщается, что его тело было репатриировано.
Отмечается, это уже третий доброволец из Нидерландов, который погиб в Украине.
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Герою Слава !
співчуття рідним....
АЛЕ, Жодного, з отих привладних, на посадах в АПУ КМУ ВРУ РНБОУ ЦОВВ ОДА, СУДДІВСЬКИХ, та їх родин, починаючи з часів кучмарика, піскуна єнахурова кінаха тигіпка, купи, так званих хєнєСралів Армій, як кузьмука хорошковського литвинів червоненка, та ще тисяч мудрил на посадах…, так і не було на ЗАХИСТІ УКРАЇНИ!!!
Скотиняки ці, тільки крали та жили з УКРАЇНИ на посадах, але не боронили її від московитів!!