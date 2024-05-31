Защищая Украину, погиб доброволец из Нидерландов

На Донетчине погиб доброволец из Нидерландов, который воевал в Украинском иностранном легионе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NOS.

В Министерстве иностранных дел Нидерландов подтверждают сообщения об этом в соцсетях, но не хотят больше ничего сообщать по просьбе родственников погибшего.

Голландец воевал в Украинском иностранном легионе и погиб 20 мая возле города Часов Яр на севере Донецкой области. Сообщается, что его тело было репатриировано.

Отмечается, это уже третий доброволец из Нидерландов, который погиб в Украине.

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