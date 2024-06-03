Захищаючи Україну, загинув історик В’ячеслав Залевський. ФОТОрепортаж
Під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку загинув боєць 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України В'ячеслав Залевський на псевдо Хміль.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Історичну правду", про це повідомили на Facebook-сторінці спільноти "Музеї Вінниці".
"Із болем і смутком повідомляємо, що у збройній боротьбі за Волю та Незалежність України загинув у бою В'ячеслав ("Хміль") Залевський (1999–2024) – багаторічний друг і волонтер Центру історії Вінниці та Музею Вінниці", - йдеться в повідомленні.
В'ячеслав Залевський також був членом клубу військово-історичної реконструкції "Лев і Архангел" Вінницького історичного товариства.
На початку 2024 року добровільно приєднався до лав 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, служив у роті вогневої підтримки у складі мінометного розрахунку. Загинув під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку.
"Я з гордістю скажу: цей хлопчина зробив більше, ніж я та більшість людей, які знаходяться поруч зі мною. Він був саме тією людиною, якою пишаються командири. Тому наше завдання – ніколи не забувати таких бійців та допомагати родині, яка виростила цього тигра", - написав про В'ячеслава його командир.
Що відомо про В'ячеслава Залевського?
Народився 12 грудня у селі Пиковець Хмільницького району на Вінниччині. Навчаючись на Історичному факультеті ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, у 2019 році приєднався до реконструкторського руху.
Був учасником низки військово-патріотичних фестивалів, освітніх та меморіальних заходів у Бердичеві, Вінниці, Кам’янці-Подільському, Києві, Львові та інших містах і містечках.
Як волонтер систематично допомагав у роботі Центру історії Вінниці, а згодом Музею Вінниці, брав участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних музейних проєктах і виставках, зокрема міжнародній виставці "За волю України" спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні.
У В'ячеслава залишились мати, батько та два молодші брати.
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