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Захищаючи Україну, загинув історик В’ячеслав Залевський. ФОТОрепортаж

Під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку загинув боєць 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України В'ячеслав Залевський на псевдо Хміль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Історичну правду", про це повідомили на Facebook-сторінці спільноти "Музеї Вінниці".

"Із болем і смутком повідомляємо, що у збройній боротьбі за Волю та Незалежність України загинув у бою В'ячеслав ("Хміль") Залевський (1999–2024) – багаторічний друг і волонтер Центру історії Вінниці та Музею Вінниці", - йдеться в повідомленні.

В'ячеслав Залевський також був членом клубу військово-історичної реконструкції "Лев і Архангел" Вінницького історичного товариства.

На початку 2024 року добровільно приєднався до лав 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, служив у роті вогневої підтримки у складі мінометного розрахунку. Загинув під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку.

"Я з гордістю скажу: цей хлопчина зробив більше, ніж я та більшість людей, які знаходяться поруч зі мною. Він був саме тією людиною, якою пишаються командири. Тому наше завдання – ніколи не забувати таких бійців та допомагати родині, яка виростила цього тигра", - написав про В'ячеслава його командир.

Що відомо про В'ячеслава Залевського?

Народився 12 грудня у селі Пиковець Хмільницького району на Вінниччині. Навчаючись на Історичному факультеті ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, у 2019 році приєднався до реконструкторського руху.

Був учасником низки військово-патріотичних фестивалів, освітніх та меморіальних заходів у Бердичеві, Вінниці, Кам’янці-Подільському, Києві, Львові та інших містах і містечках.

Як волонтер систематично допомагав у роботі Центру історії Вінниці, а згодом Музею Вінниці, брав участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних музейних проєктах і виставках, зокрема міжнародній виставці "За волю України" спільно з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні.

У В'ячеслава залишились мати, батько та два молодші брати.

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В'ячеслав Залевський
В'ячеслав Залевський
В'ячеслав Залевський
В'ячеслав Залевський
В'ячеслав Залевський
В'ячеслав Залевський

Автор: 

втрати (4413) Азов (778)


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Pam'yat i Slava...
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03.06.2024 07:05 Відповісти
Гине найкращий цвіт нації. Біль🥀
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03.06.2024 07:12 Відповісти
Честь! 🫡🇺🇦
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03.06.2024 07:39 Відповісти
Історик загинув, а клоун по куротах вдарив потужно
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03.06.2024 08:44 Відповісти
Герою Слава!!!🙏
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03.06.2024 08:59 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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03.06.2024 09:52 Відповісти
Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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03.06.2024 11:10 Відповісти
Схиляю голову.
Там біля тополі калина росте
Мамині очі чекають тебе,
Сива у розпачі плаче,
Сина все чекає - Та в Бога вже його душа(((
Дуже боляче. Сльози. Спочивай у мирі Герой.
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03.06.2024 11:15 Відповісти
Щоразу дивуюся. Я часто дивлюсь в Золкіна бесіди з рос.полоненими, щоразу якісь тупі песонажі, що полонені, що їх дружини/мамки.. Порівнюю весь час склад армії орди та нашої. Ми, на жаль, втрачаємо цвіт нації, найкращих, освічених, розумних, красивих, шляхетних.. І кого втрачає орда?? Біосміття((( Прикро.
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03.06.2024 11:18 Відповісти
 
 