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Новини Фото Війна
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Захищаючи Україну, внаслідок артобстрілу на Харківщині загинув воїн Василь Бевз. ФОТО

31 травня 2024 року поблизу с. Петрівка на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув український воїн Бевз Василь Володимирович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сатанівську селищну територіальну громаду.

Що відомо про загиблого Героя?

Як зазначається, воїн з березня 2023 року боронив Україну від російської навали, служив номером обслуги артилерійського відділення. Загинув 31 травня поблизу с. Петрівка Харківського району (Харківська область), внаслідок артилерійського обстрілу, мужньо виконавши військовий обов'язок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті під час виконання бойового завдання загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики та тренер Костянтин Черніков. ФОТО

Загиблий воїн Василь Бевз

Автор: 

Харківщина (6054) втрати (4413)


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Топ коментарі
+18
Вічна Пам'ять.
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02.06.2024 13:42
+11
Герою Слава !!!🙏
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02.06.2024 13:57
+8
😥
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02.06.2024 13:36
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😥
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02.06.2024 13:36 Відповісти
Щирі співчуття родині, друзям і всім українцям. Слава тобі, Герою.
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02.06.2024 17:04 Відповісти
Не розумію таких новин,кожого дня гинуть люди і тільки деякі в новинах.Вони особливі?
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02.06.2024 13:40 Відповісти
заздриш свіжо вилуплений?
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02.06.2024 14:14 Відповісти
Якщо ти, повідомиш тут про когось, хто загтнув, він теж стане таким "особливим". Але, ти Пшик, скоріш за все, таке не зробиш.
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02.06.2024 17:08 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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02.06.2024 13:42 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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02.06.2024 13:57 Відповісти
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02.06.2024 14:13 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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02.06.2024 14:38 Відповісти
С.У.М.
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02.06.2024 15:59 Відповісти
Вічна памʼять Герою Украіни ,
схиляю голову 😪😪😪
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02.06.2024 17:47 Відповісти
 
 