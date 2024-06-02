Захищаючи Україну, внаслідок артобстрілу на Харківщині загинув воїн Василь Бевз. ФОТО
31 травня 2024 року поблизу с. Петрівка на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув український воїн Бевз Василь Володимирович.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сатанівську селищну територіальну громаду.
Що відомо про загиблого Героя?
Як зазначається, воїн з березня 2023 року боронив Україну від російської навали, служив номером обслуги артилерійського відділення. Загинув 31 травня поблизу с. Петрівка Харківського району (Харківська область), внаслідок артилерійського обстрілу, мужньо виконавши військовий обов'язок.
Топ коментарі
+18 Sashko Slastyon #543422
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+11 Луиза Пивдень
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+8 Oleksandr Kachmola #584402
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