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Новости Фото Война
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Защищая Украину, в результате артобстрела в Харьковской области погиб воин Василий Бевз. ФОТО

31 мая 2024 года вблизи с. Петровка на Харьковщине в результате артиллерийского обстрела погиб украинский воин Бевз Василий Владимирович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сатановскую поселковую территориальную громаду.

Что известно о погибшем Герое?

Как отмечается, воин с марта 2023 года защищал Украину от российского нашествия, служил номером обслуги артиллерийского отделения. Погиб 31 мая вблизи с. Петровка Харьковского района (Харьковская область), в результате артиллерийского обстрела, мужественно выполнив воинский долг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте во время выполнения боевого задания погиб мастер спорта по спортивной гимнастике и тренер Константин Черников. ФОТО

Загиблий воїн Василь Бевз

Автор: 

Харьковщина (5577) потери (4393)


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Топ комментарии
+18
Вічна Пам'ять.
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02.06.2024 13:42
+11
Герою Слава !!!🙏
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02.06.2024 13:57
+8
😥
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02.06.2024 13:36
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😥
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02.06.2024 13:36 Ответить
Щирі співчуття родині, друзям і всім українцям. Слава тобі, Герою.
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02.06.2024 17:04 Ответить
Не розумію таких новин,кожого дня гинуть люди і тільки деякі в новинах.Вони особливі?
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02.06.2024 13:40 Ответить
заздриш свіжо вилуплений?
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02.06.2024 14:14 Ответить
Якщо ти, повідомиш тут про когось, хто загтнув, він теж стане таким "особливим". Але, ти Пшик, скоріш за все, таке не зробиш.
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02.06.2024 17:08 Ответить
Вічна Пам'ять.
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02.06.2024 13:42 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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02.06.2024 13:57 Ответить
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02.06.2024 14:13 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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02.06.2024 14:38 Ответить
С.У.М.
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02.06.2024 15:59 Ответить
Вічна памʼять Герою Украіни ,
схиляю голову 😪😪😪
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02.06.2024 17:47 Ответить
 
 