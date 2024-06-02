Защищая Украину, в результате артобстрела в Харьковской области погиб воин Василий Бевз. ФОТО

31 мая 2024 года вблизи с. Петровка на Харьковщине в результате артиллерийского обстрела погиб украинский воин Бевз Василий Владимирович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сатановскую поселковую территориальную громаду.

Что известно о погибшем Герое?

Как отмечается, воин с марта 2023 года защищал Украину от российского нашествия, служил номером обслуги артиллерийского отделения. Погиб 31 мая вблизи с. Петровка Харьковского района (Харьковская область), в результате артиллерийского обстрела, мужественно выполнив воинский долг.

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