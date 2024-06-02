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На фронте при выполнении боевого задания погиб мастер спорта по спортивной гимнастике и тренер Константин Черников. ФОТО

Защищая родную страну от оккупантов, погиб мастер спорта по спортивной гимнастике и тренер Константин Черников. На передовой он был пилотом дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила жена спортсмена Диана в соцсети Х.

"Самое важное для меня, чтобы моего мужа помнили как можно дольше. Мастер спорта по спортивной гимнастике, тренер, пилот FPV. Вечная память и любовь", - говорится в заметке.

В гражданской жизни украинский защитник работал тренером одного из столичных фитнес-клубов. Он был мастером спорта по спортивной гимнастике и даже во время службы продолжал заниматься любимым делом.

У Константина Черникова осталась жена и дочь.

Напомним, в результате российской агрессии погибли 456 украинских спортсменов, разрушено более 500 спортивных объектов и 100 объектов молодежной инфраструктуры.

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Костянтин Черніков
Костянтин Черніков

Автор: 

спорт (2429) потери (4393) гимнастика (93)


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Топ комментарии
+31
Герою Слава !!!🙏
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02.06.2024 08:56
+21
Біль🥀
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02.06.2024 08:56
+18
Честь! 🫡🇺🇦
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02.06.2024 08:59
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Герою Слава !!!🙏
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02.06.2024 08:56 Ответить
Біль🥀
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02.06.2024 08:56 Ответить
Честь! 🫡🇺🇦
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02.06.2024 08:59 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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02.06.2024 09:00 Ответить
😥
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02.06.2024 09:04 Ответить
Гинуть кращі ,гинуть спортсмени ,а тим часом МОК ніяк не може визначитись з забороною виступати так званих спортсменів з терористичної фашиської росії на Олімпіаді.
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02.06.2024 09:23 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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02.06.2024 09:34 Ответить
Вічна слава Герою! Ухилянтам-Ганьба!
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02.06.2024 10:00 Ответить
Царство Небесне.
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02.06.2024 11:24 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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02.06.2024 11:30 Ответить
Козацька доля
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02.06.2024 13:01 Ответить
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02.06.2024 14:11 Ответить
 
 