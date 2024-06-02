На фронте при выполнении боевого задания погиб мастер спорта по спортивной гимнастике и тренер Константин Черников. ФОТО
Защищая родную страну от оккупантов, погиб мастер спорта по спортивной гимнастике и тренер Константин Черников. На передовой он был пилотом дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила жена спортсмена Диана в соцсети Х.
"Самое важное для меня, чтобы моего мужа помнили как можно дольше. Мастер спорта по спортивной гимнастике, тренер, пилот FPV. Вечная память и любовь", - говорится в заметке.
В гражданской жизни украинский защитник работал тренером одного из столичных фитнес-клубов. Он был мастером спорта по спортивной гимнастике и даже во время службы продолжал заниматься любимым делом.
У Константина Черникова осталась жена и дочь.
Напомним, в результате российской агрессии погибли 456 украинских спортсменов, разрушено более 500 спортивных объектов и 100 объектов молодежной инфраструктуры.
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