На фронті під час виконання бойового завдання загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики та тренер Костянтин Черніков. ФОТО
Захищаючи рідну країну від окупантів, загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики та тренер Костянтин Черніков. На передовій він був пілотом дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила дружина спортсмена Діана у соцмережі Х.
"Найважливіше для мене, щоб мого чоловіка пам’ятали якомога довше. Майстер спорту зі спортивної гімнастики, тренер, пілот FPV. Вічна пам’ять і любов", – йдеться в дописі.
У цивільному житті український захисник працював тренером одного зі столичних фітнес-клубів. Він був майстром спорту зі спортивної гімнастики та навіть під час служби продовжував займатися улюбленою справою.
У Костянтина Чернікова залишилася дружина та донька.
Нагадаємо, унаслідок російської агресії загинули 456 українських спортсменів, зруйновано понад 500 спортивних об’єктів та 100 об’єктів молодіжної інфраструктури.
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