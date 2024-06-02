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На фронті під час виконання бойового завдання загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики та тренер Костянтин Черніков. ФОТО

Захищаючи рідну країну від окупантів, загинув майстер спорту зі спортивної гімнастики та тренер Костянтин Черніков. На передовій він був пілотом дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила дружина спортсмена Діана у соцмережі Х.

"Найважливіше для мене, щоб мого чоловіка пам’ятали якомога довше. Майстер спорту зі спортивної гімнастики, тренер, пілот FPV. Вічна пам’ять і любов", – йдеться в дописі.

У цивільному житті український захисник працював тренером одного зі столичних фітнес-клубів. Він був майстром спорту зі спортивної гімнастики та навіть під час служби продовжував займатися улюбленою справою.

У Костянтина Чернікова залишилася дружина та донька.

Нагадаємо, унаслідок російської агресії загинули 456 українських спортсменів, зруйновано понад 500 спортивних об’єктів та 100 об’єктів молодіжної інфраструктури.

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Костянтин Черніков
Костянтин Черніков

Автор: 

спорт (1621) втрати (4413) гімнастика (86)


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Топ коментарі
+31
Герою Слава !!!🙏
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02.06.2024 08:56
+21
Біль🥀
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02.06.2024 08:56
+18
Честь! 🫡🇺🇦
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02.06.2024 08:59
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Герою Слава !!!🙏
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02.06.2024 08:56 Відповісти
Біль🥀
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02.06.2024 08:56 Відповісти
Честь! 🫡🇺🇦
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02.06.2024 08:59 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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02.06.2024 09:00 Відповісти
😥
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02.06.2024 09:04 Відповісти
Гинуть кращі ,гинуть спортсмени ,а тим часом МОК ніяк не може визначитись з забороною виступати так званих спортсменів з терористичної фашиської росії на Олімпіаді.
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02.06.2024 09:23 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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02.06.2024 09:34 Відповісти
Вічна слава Герою! Ухилянтам-Ганьба!
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02.06.2024 10:00 Відповісти
Царство Небесне.
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02.06.2024 11:24 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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02.06.2024 11:30 Відповісти
Козацька доля
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02.06.2024 13:01 Відповісти
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02.06.2024 14:11 Відповісти
 
 