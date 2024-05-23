У боях за Україну загинув дитячий тренер з акробатики Андрій Лифар
16 травня на Донецькому напрямку загинув тренер зі стрибків на батуті та акробатичній доріжці з міста Лисичанськ Андрій Лифар.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"До повномасштабного вторгнення Андрій Лифар тренував дітей стрибкам на батуті та акробатичній доріжці у місцевій дитячо-юнацькій школі. Його вихованці неодноразово ставали призерами та переможцями всеукраїнських змагань. Андрій був фанатом своєї справи, діти обожнювали свого викладача.
З початком повномасштабного вторгнення Андрій прийняв мужнє рішення стати на захист своєї Батьківщини та вступив до лав ТРО", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовець отримав позивний Акробат і понад два роки успішно нищив ворога разом з побратимами. "Акробат" двічі виводив свій особовий склад з оточення і став вправним воїном. Загинув Андрій Лифар стримуючи наступ окупантів на Донецькому напрямку 16 травня.
В Українській федерації гімнастики повідомили, що загиблий герой з Лисичанська. В цьому місті й виховував майбутніх спортсменів.
"Завдяки йому і таким сталевим воїнам, як він - Україна тримається і неодмінно переможе!", - написали у Федерації.
Нагадаємо, у ніч на 22 травня, захищаючи Україну, загинув колишній легкоатлет Олег Мельничук.
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