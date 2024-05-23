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Новини
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У боях за Україну загинув дитячий тренер з акробатики Андрій Лифар

Андрій Лифар

16 травня на Донецькому напрямку загинув тренер зі стрибків на батуті та акробатичній доріжці з міста Лисичанськ Андрій Лифар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"До повномасштабного вторгнення Андрій Лифар тренував дітей стрибкам на батуті та акробатичній доріжці у місцевій дитячо-юнацькій школі. Його вихованці неодноразово ставали призерами та переможцями всеукраїнських змагань. Андрій був фанатом своєї справи, діти обожнювали свого викладача.

З початком повномасштабного вторгнення Андрій прийняв мужнє рішення стати на захист своєї Батьківщини та вступив до лав ТРО", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовець отримав позивний Акробат і понад два роки успішно нищив ворога разом з побратимами. "Акробат" двічі виводив свій особовий склад з оточення і став вправним воїном. Загинув Андрій Лифар стримуючи наступ окупантів на Донецькому напрямку 16 травня.

В Українській федерації гімнастики повідомили, що загиблий герой  з Лисичанська. В цьому місті й виховував майбутніх спортсменів.

"Завдяки йому і таким сталевим воїнам, як він - Україна тримається і неодмінно переможе!", - написали у Федерації.

Нагадаємо, у ніч на 22 травня, захищаючи Україну, загинув колишній легкоатлет Олег Мельничук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український воїн Іван Кавка загинув на Запорізькому напрямку. ФОТО

Автор: 

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Топ коментарі
+15
Царство Небесне.
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23.05.2024 12:17
+8
Вічна слава ГЕРОЯМ. На колінах. Спочивай з миром, Воїне, твоя війна закінчилась. Боляче.
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23.05.2024 13:06
+7
Вічна Пам'ять Герою, його навчені діти будуть вічною згадкою,що він був,що він є,що він буде....
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23.05.2024 12:36
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А вам аби на кістках пропіаритись.
Хвилина мовчання - то не для вас. Для вас - діди на палочкє.
Хоч набридле 19 з ніку прибрали, прогресуєте.
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23.05.2024 12:27 Відповісти
Може підете геть з цієї сторінки? Вам тут не місце
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23.05.2024 12:37 Відповісти
Порушили мовчання саме ви.
Замовкнете - замовкну і я.
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23.05.2024 12:40 Відповісти
Продовжуєте вважати себе вишє другіх, вправє всєм указивать, куда жіть. Типова для русні поведінка. Тому вас і не *******. Терплять, поки є гроші з надр Сибіру та ЯЗ. Але ніде не раді, та все думають про себе: "платіть вже і забирайтесь геть".
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23.05.2024 12:46 Відповісти
Ні, три. Ви знову тут зареєструвались.
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23.05.2024 12:57 Відповісти
Царство Небесне.
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23.05.2024 12:17 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою, його навчені діти будуть вічною згадкою,що він був,що він є,що він буде....
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23.05.2024 12:36 Відповісти
🙏🏼
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23.05.2024 12:38 Відповісти
Світла памʼять Герою України 😪😪😪

Смерть москалям на нашій землі !!
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23.05.2024 12:48 Відповісти
Нехай подохнуть всі ті, хто готував країну не до війни, а для шашликів і стелив асфальт для російських танків.
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23.05.2024 13:05 Відповісти
От якраз вони і не дохнуть, навпаки.
Помирають ті, хто готувався до протилежного.
А у тих, хто готував країну до шашликів, шашлик є. На відміну від решти країни.
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23.05.2024 13:22 Відповісти
Вічна слава ГЕРОЯМ. На колінах. Спочивай з миром, Воїне, твоя війна закінчилась. Боляче.
показати весь коментар
23.05.2024 13:06 Відповісти
 
 