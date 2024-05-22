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Новини
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Захищаючи Україну, загинув колишній легкоатлет Олег Мельничук. ФОТО

У боях за Україну у ніч на 22 травня загинув спортсмен, колишній легкоатлет Олег Мельничук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації легкої атлетики України

"Олег Мельничук був другом для багатьох зірок сучасної легкої атлетики. Він не продовжив кар’єру професійного спортсмена, але завжди підтримував атлетів, продовжував займатися спортом і жити життя поки на наші землі не прийшли терористи", - йдеться в повідомленні.

Загинув Олег Мельничук

Зазначається, що Олег Мельничук доєднався до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення та загинув у ніч проти 22 травня.

"Ми вкотре наголошуємо, що щоденно в Україні вмирає сотні людей, дітей через постійні ворожі напади. Наші хлопці та дівчата гинуть, змінюють кросівки на зброю і борються за право існування української нації", - зазначили в Федерації.

Нагадаємо,  на початку травня стало відомо, що у боях за Україну загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко.

Загинув Олег Мельничук
Загинув Олег Мельничук

Автор: 

легка атлетика (75) спорт (1617) втрати (4392) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+24
Вічна Шана Герою....
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22.05.2024 11:14
+20
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.05.2024 11:16
+10
RIP.
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22.05.2024 11:24
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Вічна Шана Герою....
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22.05.2024 11:14 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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22.05.2024 11:16 Відповісти
RIP.
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22.05.2024 11:24 Відповісти
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22.05.2024 11:25 Відповісти
Україна платить надзвичайно високу ціну, щоб відгородитись від країни русо-фашистів.
Вічна слава українському солдату, спортсмену Олегу Мельничуку.
Як хочеться зараз почути, що у каЗапів на цій війні загинув якийсь видатний спортсмен, чи артист..., чому тільки у нас!?8
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22.05.2024 11:32 Відповісти
Царство Небесне.
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22.05.2024 11:34 Відповісти
Коли це все припиниться,скільки ми будемо втрачати наших людей, горе!
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22.05.2024 11:46 Відповісти
вічна пам"ять загиблим героям
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22.05.2024 12:18 Відповісти
такі красиві, молоді.. (((. Так боляче на ці фото дивитись, серце крається, душа в крові.. Вічна слава Герою! Всім Героям, полеглим та закатованим вічна слава, вічна наша шана!
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23.05.2024 13:08 Відповісти
 
 