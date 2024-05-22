Захищаючи Україну, загинув колишній легкоатлет Олег Мельничук. ФОТО

У боях за Україну у ніч на 22 травня загинув спортсмен, колишній легкоатлет Олег Мельничук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Федерації легкої атлетики України

"Олег Мельничук був другом для багатьох зірок сучасної легкої атлетики. Він не продовжив кар’єру професійного спортсмена, але завжди підтримував атлетів, продовжував займатися спортом і жити життя поки на наші землі не прийшли терористи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Олег Мельничук доєднався до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення та загинув у ніч проти 22 травня.

"Ми вкотре наголошуємо, що щоденно в Україні вмирає сотні людей, дітей через постійні ворожі напади. Наші хлопці та дівчата гинуть, змінюють кросівки на зброю і борються за право існування української нації", - зазначили в Федерації.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що у боях за Україну загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко.



