Защищая Украину, погиб бывший легкоатлет Олег Мельничук. ФОТО

В боях за Украину в ночь на 22 мая погиб спортсмен, бывший легкоатлет Олег Мельничук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Украины

"Олег Мельничук был другом для многих звезд современной легкой атлетики. Он не продолжил карьеру профессионального спортсмена, но всегда поддерживал атлетов, продолжал заниматься спортом и жить жизнь пока на наши земли не пришли террористы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Олег Мельничук присоединился к рядам ВСУ после полномасштабного вторжения и погиб в ночь на 22 мая.

"Мы еще раз подчеркиваем, что ежедневно в Украине умирают сотни людей, детей из-за постоянных вражеских нападений. Наши ребята погибают, меняют кроссовки на оружие и борются за право существования украинской нации", - отметили в Федерации.

Напомним, в начале мая стало известно, что в боях за Украину погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко.



