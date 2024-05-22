РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9056 посетителей онлайн
Новости
8 869 10

Защищая Украину, погиб бывший легкоатлет Олег Мельничук. ФОТО

В боях за Украину в ночь на 22 мая погиб спортсмен, бывший легкоатлет Олег Мельничук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Украины

"Олег Мельничук был другом для многих звезд современной легкой атлетики. Он не продолжил карьеру профессионального спортсмена, но всегда поддерживал атлетов, продолжал заниматься спортом и жить жизнь пока на наши земли не пришли террористы", - говорится в сообщении.

Загинув Олег Мельничук

Отмечается, что Олег Мельничук присоединился к рядам ВСУ после полномасштабного вторжения и погиб в ночь на 22 мая.

"Мы еще раз подчеркиваем, что ежедневно в Украине умирают сотни людей, детей из-за постоянных вражеских нападений. Наши ребята погибают, меняют кроссовки на оружие и борются за право существования украинской нации", - отметили в Федерации.

Напомним, в начале мая стало известно, что в боях за Украину погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко.

Загинув Олег Мельничук
Загинув Олег Мельничук

Автор: 

легкая атлетика (111) спорт (2425) потери (4378) ВСУ (6564)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Вічна Шана Герою....
показать весь комментарий
22.05.2024 11:14
+20
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показать весь комментарий
22.05.2024 11:16
+10
RIP.
показать весь комментарий
22.05.2024 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна Шана Герою....
показать весь комментарий
22.05.2024 11:14 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показать весь комментарий
22.05.2024 11:16 Ответить
RIP.
показать весь комментарий
22.05.2024 11:24 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2024 11:25 Ответить
Україна платить надзвичайно високу ціну, щоб відгородитись від країни русо-фашистів.
Вічна слава українському солдату, спортсмену Олегу Мельничуку.
Як хочеться зараз почути, що у каЗапів на цій війні загинув якийсь видатний спортсмен, чи артист..., чому тільки у нас!?8
показать весь комментарий
22.05.2024 11:32 Ответить
Царство Небесне.
показать весь комментарий
22.05.2024 11:34 Ответить
Коли це все припиниться,скільки ми будемо втрачати наших людей, горе!
показать весь комментарий
22.05.2024 11:46 Ответить
вічна пам"ять загиблим героям
показать весь комментарий
22.05.2024 12:18 Ответить
такі красиві, молоді.. (((. Так боляче на ці фото дивитись, серце крається, душа в крові.. Вічна слава Герою! Всім Героям, полеглим та закатованим вічна слава, вічна наша шана!
показать весь комментарий
23.05.2024 13:08 Ответить
 
 