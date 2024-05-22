Защищая Украину, погиб бывший легкоатлет Олег Мельничук. ФОТО
В боях за Украину в ночь на 22 мая погиб спортсмен, бывший легкоатлет Олег Мельничук
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Украины
"Олег Мельничук был другом для многих звезд современной легкой атлетики. Он не продолжил карьеру профессионального спортсмена, но всегда поддерживал атлетов, продолжал заниматься спортом и жить жизнь пока на наши земли не пришли террористы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Олег Мельничук присоединился к рядам ВСУ после полномасштабного вторжения и погиб в ночь на 22 мая.
"Мы еще раз подчеркиваем, что ежедневно в Украине умирают сотни людей, детей из-за постоянных вражеских нападений. Наши ребята погибают, меняют кроссовки на оружие и борются за право существования украинской нации", - отметили в Федерации.
Напомним, в начале мая стало известно, что в боях за Украину погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Александр Пелешенко.
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Вічна слава українському солдату, спортсмену Олегу Мельничуку.
Як хочеться зараз почути, що у каЗапів на цій війні загинув якийсь видатний спортсмен, чи артист..., чому тільки у нас!?8