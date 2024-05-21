Український воїн Іван Кавка загинув на Запорізькому напрямку. ФОТО

Захищаючи Україну, на Запорізькому напрямку загинув український воїн Іван Кавка, 1989 року народження. Полеглий Герой був родом із Закарпаття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Горінчівську територіальну громаду.

Як зазначається, воїн зазнав смертельного поранення 20 травня внаслідок удару ворожим БПЛА у ході бойових дій на Запорізькому напрямку. Він саме повертався із бойового завдання.

"Іван з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави і родини, був вірним сином України до останнього подиху.

Це непоправна і велика втрата, жодні слова не вгамують цей біль", - зазначають у громаді.

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