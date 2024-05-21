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Новини Фото Війна
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Український воїн Іван Кавка загинув на Запорізькому напрямку. ФОТО

Захищаючи Україну, на Запорізькому напрямку загинув український воїн Іван Кавка, 1989 року народження. Полеглий Герой був родом із Закарпаття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Горінчівську територіальну громаду.

Як зазначається, воїн зазнав смертельного поранення 20 травня внаслідок удару ворожим БПЛА у ході бойових дій на Запорізькому напрямку. Він саме повертався із бойового завдання.

"Іван з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави і родини, був вірним сином України до останнього подиху.

Це непоправна і велика втрата, жодні слова не вгамують цей біль", - зазначають у громаді.

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Загиблий воїн Іван Кавка

Автор: 

втрати (4398)


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Топ коментарі
+23
Герою Слава !!! 🙏
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21.05.2024 12:44
+23
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21.05.2024 12:44
+16
Сонечко(((.. Як же боляче коли гинуть наші Хлопці.. На колінах. Спочивай у мирі, Козаче..
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21.05.2024 12:44
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Герою Слава !!! 🙏
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21.05.2024 12:44 Відповісти
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21.05.2024 12:44 Відповісти
Сонечко(((.. Як же боляче коли гинуть наші Хлопці.. На колінах. Спочивай у мирі, Козаче..
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21.05.2024 12:44 Відповісти
хай здохнуть прокляті нелюди з болот! Амінь!
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21.05.2024 12:46 Відповісти
R.i.p
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21.05.2024 12:59 Відповісти
Говорив на днях зі знайомою продавщицею Каже: " На днях прийшла моя клієнтка Знаю її багато років Зустрічалася кілька років з хлопцем Трохи більше року тому побралися Дочка народилася місяць тому Жіночка - в чорній хустині - чоловіка вбили на фронті Дитина зосталася сиротою І після цього їх жаліть треба?!!!"
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21.05.2024 13:03 Відповісти
Герою слава.
Але.
Чому написане само про нього?
А більше ніхто за цю добу, за цей тиждень не загинув?
Чи вони не достойні, щоб їхню смерть висвітлювали?
Чи то така спроба зробити вигляд, що втрат так мало, що висвітлюється загибель навіть одного воїна???
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21.05.2024 13:27 Відповісти
Мені теж цікаво який критерій. Громади часто на Фесбуці пишуть про загибель воїнів з їх регіонів, але на Цензор такі новини потрапляють мінімально.
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21.05.2024 15:49 Відповісти
Світла памʼять нашому Герою та щирі співчуття родині Івана 😪😪😪
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21.05.2024 13:45 Відповісти
М"яких хмаринок Герою, величезна дяка від нас за те, що маємо змогу жити!
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21.05.2024 13:56 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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21.05.2024 16:29 Відповісти
 
 