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Новости Фото Война
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Украинский воин Иван Кавка погиб на Запорожском направлении. ФОТО

Защищая Украину, на Запорожском направлении погиб украинский воин Иван Кавка, 1989 года рождения. Павший Герой был родом из Закарпатья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Горинчевскую территориальную громаду.

Как отмечается, воин получил смертельное ранение 20 мая в результате удара вражеским БПЛА в ходе боевых действий на Запорожском направлении. Он как раз возвращался с боевого задания.

"Иван с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту нашего государства и семьи, был верным сыном Украины до последнего вздоха.

Это невосполнимая и большая потеря, никакие слова не утолят эту боль", - отмечают в громаде.

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Загиблий воїн Іван Кавка

Автор: 

потери (4382)


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Топ комментарии
+23
Герою Слава !!! 🙏
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21.05.2024 12:44
+23
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21.05.2024 12:44
+16
Сонечко(((.. Як же боляче коли гинуть наші Хлопці.. На колінах. Спочивай у мирі, Козаче..
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21.05.2024 12:44
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Герою Слава !!! 🙏
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21.05.2024 12:44 Ответить
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21.05.2024 12:44 Ответить
Сонечко(((.. Як же боляче коли гинуть наші Хлопці.. На колінах. Спочивай у мирі, Козаче..
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21.05.2024 12:44 Ответить
хай здохнуть прокляті нелюди з болот! Амінь!
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21.05.2024 12:46 Ответить
R.i.p
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21.05.2024 12:59 Ответить
Говорив на днях зі знайомою продавщицею Каже: " На днях прийшла моя клієнтка Знаю її багато років Зустрічалася кілька років з хлопцем Трохи більше року тому побралися Дочка народилася місяць тому Жіночка - в чорній хустині - чоловіка вбили на фронті Дитина зосталася сиротою І після цього їх жаліть треба?!!!"
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21.05.2024 13:03 Ответить
Герою слава.
Але.
Чому написане само про нього?
А більше ніхто за цю добу, за цей тиждень не загинув?
Чи вони не достойні, щоб їхню смерть висвітлювали?
Чи то така спроба зробити вигляд, що втрат так мало, що висвітлюється загибель навіть одного воїна???
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21.05.2024 13:27 Ответить
Мені теж цікаво який критерій. Громади часто на Фесбуці пишуть про загибель воїнів з їх регіонів, але на Цензор такі новини потрапляють мінімально.
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21.05.2024 15:49 Ответить
Світла памʼять нашому Герою та щирі співчуття родині Івана 😪😪😪
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21.05.2024 13:45 Ответить
М"яких хмаринок Герою, величезна дяка від нас за те, що маємо змогу жити!
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21.05.2024 13:56 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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21.05.2024 16:29 Ответить
 
 