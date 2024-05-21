Украинский воин Иван Кавка погиб на Запорожском направлении. ФОТО

Защищая Украину, на Запорожском направлении погиб украинский воин Иван Кавка, 1989 года рождения. Павший Герой был родом из Закарпатья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Горинчевскую территориальную громаду.

Как отмечается, воин получил смертельное ранение 20 мая в результате удара вражеским БПЛА в ходе боевых действий на Запорожском направлении. Он как раз возвращался с боевого задания.

"Иван с первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту нашего государства и семьи, был верным сыном Украины до последнего вздоха.

Это невосполнимая и большая потеря, никакие слова не утолят эту боль", - отмечают в громаде.

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