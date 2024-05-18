Во время выполнения боевой задачи погиб пилот Денис Василюк. ФОТОРЕПОРТАЖ
На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба - первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 831 бригаде тактической авиации.
"Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека.
Денис Александрович - пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, настоящий профессионал своего дела, с начала полномасштабного вторжения московитов совершил десятки боевых вылетов и является полным кавалером ордена "За мужество". - говорится в сообщении.
Напомним, в марте 2024 года выполняя боевое задание в Донецкой области, погиб пилот-истребитель, майор Воздушных сил Андрей Ткаченко.
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Співчутя його родини.
Для причетних - начальник штабу. Тобто, офіцер, якого посадили на штабну посаду, все одно, правдами чи неправдами виходив на бойові вильоти (у нас виходи, у ПС вильоти). І це додаткова шана. Хтось скаже - порушення дисципліни. Але ми на війні. І в 2022 пішли на війну, а не папірці тонами штампувати.
Горе.
Герою Слава !
співчуття рідним...
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