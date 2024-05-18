Во время выполнения боевой задачи погиб пилот Денис Василюк. ФОТОРЕПОРТАЖ

На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба - первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 831 бригаде тактической авиации.

"Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека.

Денис Александрович - пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, настоящий профессионал своего дела, с начала полномасштабного вторжения московитов совершил десятки боевых вылетов и является полным кавалером ордена "За мужество". - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2024 года выполняя боевое задание в Донецкой области, погиб пилот-истребитель, майор Воздушных сил Андрей Ткаченко.

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Фото обнародовала 831 бригада тактической авиации