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Во время выполнения боевой задачи погиб пилот Денис Василюк. ФОТОРЕПОРТАЖ

На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба - первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 831 бригаде тактической авиации.

"Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека.

Денис Александрович - пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины, настоящий профессионал своего дела, с начала полномасштабного вторжения московитов совершил десятки боевых вылетов и является полным кавалером ордена "За мужество". - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2024 года выполняя боевое задание в Донецкой области, погиб пилот-истребитель, майор Воздушных сил Андрей Ткаченко.

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Загинув Денис Василюк
Загинув Денис Василюк
Загинув Денис Василюк
Загинув Денис Василюк
Фото обнародовала 831 бригада тактической авиации

Автор: 

авиация (2825) потери (4382) Воздушные силы (2296)


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Топ комментарии
+84
Вічна пам'ять захистнику України!
Співчутя його родини.
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18.05.2024 14:50
+42
Боже- Боже .. Гине цвіт нації … Вічная памʼять …
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18.05.2024 14:52
+31
Вічна пам'ять Низький уклін Герою-захиснику.
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18.05.2024 15:02
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Вічна пам'ять захистнику України!
Співчутя його родини.
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18.05.2024 14:50 Ответить
Мізками своїми закидай! Половина водостоку УКраїни йде саме з цих земель
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18.05.2024 15:11 Ответить
А давай - ти спочатку поселишся у Прип"яті? І територія ворога недалеко І водичка відповідна!
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18.05.2024 15:27 Ответить
якщо расіяни прийдуть. то селитися будеш тільки на хмаринці. У нас і так мало шансів побачити, чим усе закінчитись. ото ще про водостоки думати...
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18.05.2024 15:36 Ответить
Не треба "лякать їжака голою сракою"! Я живу там відносно недалеко Так маю карту радіаційного забруднення І у товариша її кожен рік "освіжаю" - щоб знать де не можна збирать гриби
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18.05.2024 16:40 Ответить
Не звертайте уваги, схоже недоперепив.
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18.05.2024 16:02 Ответить
До речі - ми вже один раз "вибрали преза" Той теж обіцяв припинить війну "помахом руки" - тільки-б його вибрали! Результат видно?
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18.05.2024 17:47 Ответить
Людина у відчаю дурню каже, але ж ви доросла людина. Тримайтесь стримано.
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18.05.2024 16:27 Ответить
А він - не "дорослий"? кщо так - чого лізе на "Цензор"? Хай іде в дитсадок!
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18.05.2024 16:37 Ответить
Боже- Боже .. Гине цвіт нації … Вічная памʼять …
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18.05.2024 14:52 Ответить
😥
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18.05.2024 14:52 Ответить
ров треба не з крокодилами, а з землею Чорнобиля
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18.05.2024 14:56 Ответить
Мінус один пілот. Мінус один винищувач Су-27. Руzzкіє нацисти здохнуть. Рано чи пізно...
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18.05.2024 14:57 Ответить
А "FALCON" десь усе ніяк не доїдуть хлопцям на підмогу😭.
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18.05.2024 20:22 Ответить
Вічна пам'ять Низький уклін Герою-захиснику.
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18.05.2024 15:02 Ответить
Відповімо на загибель найкращих, кратною помстою агресору. Знищуємо ворога у промислових масштабах, смерть мордору !
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18.05.2024 15:02 Ответить
Честь. Гідність.

Для причетних - начальник штабу. Тобто, офіцер, якого посадили на штабну посаду, все одно, правдами чи неправдами виходив на бойові вильоти (у нас виходи, у ПС вильоти). І це додаткова шана. Хтось скаже - порушення дисципліни. Але ми на війні. І в 2022 пішли на війну, а не папірці тонами штампувати.
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18.05.2024 15:10 Ответить
За штатом, НШ ескадрільї - льотна посада.
Горе.
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18.05.2024 16:33 Ответить
Горе.
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18.05.2024 16:43 Ответить
У Радянській Армії навіть замполіт полку літав!
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18.05.2024 17:20 Ответить
Вічного польоту,Героє...
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18.05.2024 15:15 Ответить
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18.05.2024 15:25 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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18.05.2024 15:32 Ответить
Без ******** бойової авіації дуже складно воювати навіть з тим авіа-мотлохом який наразі є у рашистів...
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18.05.2024 16:02 Ответить
Царство небесне і вічного польоту герою .
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18.05.2024 16:15 Ответить
На жаль гинуть найкращі ,а ось "какая разница" "уставшіє от войни" продовжують бикувати , "кому война ,а кому мать родна"
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18.05.2024 16:38 Ответить
Гинуть найкращi, царство небесне, а зебiли iм на замiну пiдготували 100 000 зэкiв.
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18.05.2024 16:54 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

гинуть найкращі - СУМ
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18.05.2024 18:24 Ответить
+
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18.05.2024 19:35 Ответить
Вічна пам'ять!
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18.05.2024 19:44 Ответить
Бий...бий барабан печалі. Серце моє прокричало...
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18.05.2024 21:36 Ответить
А кто 2 лайка поставил, давно не п*здили ?
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18.05.2024 21:54 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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18.05.2024 22:50 Ответить
Вічна слава Герою!! Шкода, дуже шкода. Висококласні пілоти на вагу золота!(((( Дуже боляче втрачати Українських Воїнів.
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20.05.2024 14:45 Ответить
 
 