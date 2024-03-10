РУС
На Донетчине погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко

8 марта 2024 года, выполняя боевое задание на Донетчине, погиб пилот-истребитель, майор Воздушных сил Андрей Ткаченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Самбірський Пласт.

Сообщается, что майор Ткаченко погиб в небе Донетчины 8 марта 2024 года, выполняя очередное боевое задание.

Андрей в 2012 году завершил обучение в Национальном Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Военную службу проходил в Ивано-Франковске, Харькове, а затем снова вернулся в Ивано-Франковск. С началом войны, в 2014 году выполнял боевые задания во время АТО и ООС.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину местом выполнения боевых задач для пилота-истребителя стал не только восток страны, но и юг.

У Андрея Ткаченко осталась жена и шестилетний сын.

Похороны пройдут в Ивано-Франковске.

Донецкая область потери пилот
+95
Заплакало небо. В сльозах Україна.
10.03.2024 20:09 Ответить
+56
Вічна шана Герою. Нажаль, телеграм-помийки кацапськи не збрехали з приводу МіГ-29.
10.03.2024 20:10 Ответить
+52
Прикро і гірко, за такі випадки з Українцями-Захисниками!!
Не без штабних пройо@ів, таке відбувається…
10.03.2024 20:10 Ответить
R.I.P
10.03.2024 20:10 Ответить
Вічна пам'ять герою
10.03.2024 20:12 Ответить
Тепер він тримає небо над Україною, в якому бив кацапську наволоч.
Світла Пам"ять Герою ....
10.03.2024 20:12 Ответить
Ні,вони живуть в Пам'яті, назвах вулиць,скверів, шкіл. Це про Героїв, не про вас
10.03.2024 20:30 Ответить
Ну, согласитесь, есть разница- умереть в бою, защищая страну и семью от фашистов пидоров, или сдохнуть, сбухавшись где нибудь под Сыктывкаром.
10.03.2024 20:44 Ответить
Царство Небесне Герою! 🙏🙏🙏 😥🥀
10.03.2024 21:36 Ответить
ананасы
10.03.2024 20:47 Ответить
Невже автор стояв поряд з технікою? Досить фейків. Покровськ це зона фронту,а там Патріоти не стоять. Це навіть старі з села знають. Знищення Хаймерса видають за інше. До речі, навіть опис з Бутусова, але про інше.
10.03.2024 20:33 Ответить
Ви що, вважаєте, що саме Сирський особисто подзвонив екіпажам цих патріотів й сказав - все, хлопці, не треба більше ховатись, тепер все робимо відкрито..
10.03.2024 21:42 Ответить
це його старання, тобто нова стратегія, техніка йому заважає, генерал 200 любить тільки піхотою воювати.
10.03.2024 20:26 Ответить
Кроти ОПівські працюють, отримали доступ до військових планів!
10.03.2024 20:27 Ответить
При Залужному, такого не було
10.03.2024 20:34 Ответить
Ну да, при Залужном не было мясных штурмов ,никто не погибал. Вот был бы Залужный уже в Крыму шампанское пили и ноги мыли. А так в Англию поехал И заметьте даже не сопротивлялся.
10.03.2024 20:38 Ответить
в крыму шампанское пил и ноги мыл буданов. не вопи зешопэшный
10.03.2024 20:43 Ответить
А Буданов не Залужному подчинялся? Нет?
10.03.2024 20:46 Ответить
Ні...інша структура.
10.03.2024 20:47 Ответить
Нет. ГРУ подчиняется главнокомандующему. Структура инша ,так ,но главный главнокомандующий,потом верховный ,а потом завхоз ОП. Так только в Украине можливо.
10.03.2024 20:54 Ответить
Это в рашке ГУ генштаба а у нас ГУР МО
10.03.2024 21:28 Ответить
Взагалі-то президенту та міністру оборони, довбень ватний.

ГУРМО - головне управління розвідки міністерства оборони.
10.03.2024 21:33 Ответить
у спам бота подоляцького. реєстрація 10 березня 2024.
10.03.2024 22:15 Ответить
Юридично можливо і так,а фактично 100% ні.Назвіть в якій країні підлеглий піариться замість керівника, якщо це не входить в його посадові обов'язки?
10.03.2024 21:02 Ответить
Все так же было и при Залужном. Рашисты и сбивали наши самолеты с вертолетами и били по нашему ПВО. Просто раньше все замалчивали. А сейчас рашисты открыто говорят что развернули ИПСО с целью провести в Украине госпереворот и взять нашу страну тепленькой.
10.03.2024 20:52 Ответить
А, то я переплутав тоді. При Залужному було погано, а зараз добре. Все вірно?
11.03.2024 02:07 Ответить
Рік позиційної війни і глухого кута. Не тримайте Залужного за малу дитину,якій потрібна допомога. Він сам себе не відстояв, а мав би заради України.
10.03.2024 21:10 Ответить
Byli poteri u ranse,kak to nikto negovorit pro tanki leopard sto na minije polia poslali,v lob ataku.1 leopard 2a6 stojit stolko skolko 4 puskatelia NASAMS,pro kotorom tut mnogo pisali jeslie to pravda sto relano podbyli Nasams puskatel
10.03.2024 21:46 Ответить
Litva 2 puskatelia Nasams kupila Ukraine za 9mln evro,no tam ecio plius raketi v tom cysle,oni nedesiovyje
10.03.2024 21:49 Ответить
А як він мав відстоювати, наведіть приклад. Будь ласка.
11.03.2024 02:11 Ответить
Це заслуги єрмака а то усе виконавці.
10.03.2024 20:35 Ответить
знаєш як виправити!? - розкажи як?
10.03.2024 21:41 Ответить
10.03.2024 20:30 Ответить
С.У.М.
10.03.2024 20:31 Ответить
химера, петріоти, збиття нашого літака і гибель пілота. пороблено чи наслідки кадрових призначень?
10.03.2024 20:34 Ответить
Сбили падлы рашистские наш самолет же видимо
10.03.2024 20:36 Ответить
Были фото сбитого МиГ-29. Кацапы писали что сбили свои с Новооленовки.
10.03.2024 20:44 Ответить
Он как раз и был пилотом МиГ-29...
10.03.2024 21:38 Ответить
Надзвичайно боляче втрачати нашого Сокола 😪😪😪
10.03.2024 20:46 Ответить
Може все таки на 3 рік війни будемо казати так як є ?Збили літак загинув наш герой.Люди ж мають розум.Пілоти гинуть не просто так...
10.03.2024 21:25 Ответить
8 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув пілот-винищувач

тобі щось не понятно? або заголовок "РАШИСТИ ЗБИЛИ НАШ ЛІТАК, загинув пілот" було б краще?
10.03.2024 21:49 Ответить
Так і треба це писати а не вдавати з себе закритих оченят.Збили літак значить збили і це треба писати.Війна і досить вдавати придуманості.Один юбовдур вже про 31 тис ляпнув навіть оком не моргнув.Може доситиь робити вигляд а казати як є?.
11.03.2024 01:35 Ответить
І що зробиш особисто ти, якщо будуть казати як є?
11.03.2024 11:51 Ответить
Дурне питання .Нащо щось робити коли пишгуть правду?!Твоє питання ідіотське !
11.03.2024 19:21 Ответить
якщо такі як ти не зроблять нічого нового, а інші може не витримають, то нащо?
тисячі років люди приховують правду під час війни, Сунь Цзи та класики обсипались цитатами,
я тут з дурними та одночасно ідіотськими питаннями.
Може, насправді це ти чогось не розумієш?
11.03.2024 19:32 Ответить
О такій як гнида привикли ти перекладати все на чужі плечі і чужими руками.Ти там не внучок нквдшнього покидька?
12.03.2024 01:37 Ответить
Біль.. Ще один Янгол назавжди залишився у небі..
10.03.2024 21:46 Ответить
Вічна пам'ять Герою.
10.03.2024 22:17 Ответить
Коли ж вже надійдуть оті F-16..?
Щоб нарешті кацаби відчули сповна на собі що таке ******* авіація...і українська помста...
10.03.2024 22:59 Ответить
Ви серйозно вважаєте,що два,три десятки літаків,розробки 70-х років,суттєво вплинуть на хід подій?І що авіація кацапів-це доісторичний мотлох?Вже ж було,що "ми воюємо з чмобіками і у них одна гвинтівка на трьох і Т-34 з консервації".Ситуацію можуть змінити СОТНІ літаків і десятки "Петріот",а не це і 15 "Леопардів".
10.03.2024 23:36 Ответить
https://youtu.be/H83mq96J0ts Rammstein x Степан Гіга - ЯВОРИНА
11.03.2024 01:19 Ответить
Героям Слава !
11.03.2024 11:35 Ответить
 
 