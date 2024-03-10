На Донетчине погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко
8 марта 2024 года, выполняя боевое задание на Донетчине, погиб пилот-истребитель, майор Воздушных сил Андрей Ткаченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Самбірський Пласт.
Сообщается, что майор Ткаченко погиб в небе Донетчины 8 марта 2024 года, выполняя очередное боевое задание.
Андрей в 2012 году завершил обучение в Национальном Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Военную службу проходил в Ивано-Франковске, Харькове, а затем снова вернулся в Ивано-Франковск. С началом войны, в 2014 году выполнял боевые задания во время АТО и ООС.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину местом выполнения боевых задач для пилота-истребителя стал не только восток страны, но и юг.
У Андрея Ткаченко осталась жена и шестилетний сын.
Похороны пройдут в Ивано-Франковске.
Не без штабних пройо@ів, таке відбувається…
Світла Пам"ять Герою ....
ГУРМО - головне управління розвідки міністерства оборони.
тобі щось не понятно? або заголовок "РАШИСТИ ЗБИЛИ НАШ ЛІТАК, загинув пілот" було б краще?
тисячі років люди приховують правду під час війни, Сунь Цзи та класики обсипались цитатами,
я тут з дурними та одночасно ідіотськими питаннями.
Може, насправді це ти чогось не розумієш?
Щоб нарешті кацаби відчули сповна на собі що таке ******* авіація...і українська помста...