На Донетчине погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко

8 марта 2024 года, выполняя боевое задание на Донетчине, погиб пилот-истребитель, майор Воздушных сил Андрей Ткаченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Самбірський Пласт.

Сообщается, что майор Ткаченко погиб в небе Донетчины 8 марта 2024 года, выполняя очередное боевое задание.

Андрей в 2012 году завершил обучение в Национальном Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Военную службу проходил в Ивано-Франковске, Харькове, а затем снова вернулся в Ивано-Франковск. С началом войны, в 2014 году выполнял боевые задания во время АТО и ООС.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину местом выполнения боевых задач для пилота-истребителя стал не только восток страны, но и юг.

У Андрея Ткаченко осталась жена и шестилетний сын.

Похороны пройдут в Ивано-Франковске.