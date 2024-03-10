На Донеччині загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко
8 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил Андрій Ткаченко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Самбірський Пласт.
Повідомляється, що майор Ткаченко загинув у небі Донеччини 8 березня 2024 року, виконуючи чергове бойове завдання.
Андрій у 2012 році завершив навчання в Національному харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба.
Військову службу проходив в Івано-Франківську, в Харкові, а потім знову повернувся в Івано-Франківськ. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну місцем виконання бойових завдань для пілота-винищувача став не лише схід країни, але й південь.
У Ткаченка залишилася дружина та шестирічний син.
Поховання відбудеться в Івано-Франківську.
