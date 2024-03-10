УКР
На Донеччині загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко

ткаченко,пілот

8 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил Андрій Ткаченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Повідомляється, що майор Ткаченко загинув у небі Донеччини 8 березня 2024 року, виконуючи чергове бойове завдання.

Андрій у 2012 році завершив навчання в Національному харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Військову службу проходив в Івано-Франківську, в Харкові, а потім знову повернувся в Івано-Франківськ. З початком війни у 2014 році виконував бойові завдання під час АТО і ООС.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну місцем виконання бойових завдань для пілота-винищувача став не лише схід країни, але й південь.

Також дивіться: Військовий Лазаренко розповів про загибель льотчика Владислава Рикова: Ракета влучила у штурмовик Влада на моїх очах.

У Ткаченка залишилася дружина та шестирічний син.

Поховання відбудеться в Івано-Франківську.

Автор: 

Донецька область (9433) втрати (4546) пілот (94)
+95
Заплакало небо. В сльозах Україна.
10.03.2024 20:09
+56
Вічна шана Герою. Нажаль, телеграм-помийки кацапськи не збрехали з приводу МіГ-29.
10.03.2024 20:10
+52
Прикро і гірко, за такі випадки з Українцями-Захисниками!!
Не без штабних пройо@ів, таке відбувається…
10.03.2024 20:10
10.03.2024 20:09
10.03.2024 20:10
R.I.P
10.03.2024 20:10
Вічна пам'ять герою
10.03.2024 20:12
Тепер він тримає небо над Україною, в якому бив кацапську наволоч.
Світла Пам"ять Герою ....
10.03.2024 20:12
Ні,вони живуть в Пам'яті, назвах вулиць,скверів, шкіл. Це про Героїв, не про вас
10.03.2024 20:30
Ну, согласитесь, есть разница- умереть в бою, защищая страну и семью от фашистов пидоров, или сдохнуть, сбухавшись где нибудь под Сыктывкаром.
10.03.2024 20:44
Царство Небесне Герою! 🙏🙏🙏 😥🥀
10.03.2024 21:36
ананасы
10.03.2024 20:47 Відповісти
Невже автор стояв поряд з технікою? Досить фейків. Покровськ це зона фронту,а там Патріоти не стоять. Це навіть старі з села знають. Знищення Хаймерса видають за інше. До речі, навіть опис з Бутусова, але про інше.
10.03.2024 20:33
Ви що, вважаєте, що саме Сирський особисто подзвонив екіпажам цих патріотів й сказав - все, хлопці, не треба більше ховатись, тепер все робимо відкрито..
10.03.2024 21:42
це його старання, тобто нова стратегія, техніка йому заважає, генерал 200 любить тільки піхотою воювати.
10.03.2024 20:26
Кроти ОПівські працюють, отримали доступ до військових планів!
10.03.2024 20:27
При Залужному, такого не було
10.03.2024 20:34
Ну да, при Залужном не было мясных штурмов ,никто не погибал. Вот был бы Залужный уже в Крыму шампанское пили и ноги мыли. А так в Англию поехал И заметьте даже не сопротивлялся.
10.03.2024 20:38
в крыму шампанское пил и ноги мыл буданов. не вопи зешопэшный
10.03.2024 20:43
А Буданов не Залужному подчинялся? Нет?
10.03.2024 20:46
Ні...інша структура.
10.03.2024 20:47
Нет. ГРУ подчиняется главнокомандующему. Структура инша ,так ,но главный главнокомандующий,потом верховный ,а потом завхоз ОП. Так только в Украине можливо.
10.03.2024 20:54
Это в рашке ГУ генштаба а у нас ГУР МО
10.03.2024 21:28
Взагалі-то президенту та міністру оборони, довбень ватний.

ГУРМО - головне управління розвідки міністерства оборони.
10.03.2024 21:33
у спам бота подоляцького. реєстрація 10 березня 2024.
10.03.2024 22:15
Юридично можливо і так,а фактично 100% ні.Назвіть в якій країні підлеглий піариться замість керівника, якщо це не входить в його посадові обов'язки?
10.03.2024 21:02
Все так же было и при Залужном. Рашисты и сбивали наши самолеты с вертолетами и били по нашему ПВО. Просто раньше все замалчивали. А сейчас рашисты открыто говорят что развернули ИПСО с целью провести в Украине госпереворот и взять нашу страну тепленькой.
10.03.2024 20:52
А, то я переплутав тоді. При Залужному було погано, а зараз добре. Все вірно?
11.03.2024 02:07
Рік позиційної війни і глухого кута. Не тримайте Залужного за малу дитину,якій потрібна допомога. Він сам себе не відстояв, а мав би заради України.
10.03.2024 21:10
Byli poteri u ranse,kak to nikto negovorit pro tanki leopard sto na minije polia poslali,v lob ataku.1 leopard 2a6 stojit stolko skolko 4 puskatelia NASAMS,pro kotorom tut mnogo pisali jeslie to pravda sto relano podbyli Nasams puskatel
10.03.2024 21:46
Litva 2 puskatelia Nasams kupila Ukraine za 9mln evro,no tam ecio plius raketi v tom cysle,oni nedesiovyje
10.03.2024 21:49
А як він мав відстоювати, наведіть приклад. Будь ласка.
11.03.2024 02:11
Це заслуги єрмака а то усе виконавці.
10.03.2024 20:35
знаєш як виправити!? - розкажи як?
10.03.2024 21:41
10.03.2024 20:30
С.У.М.
10.03.2024 20:31
химера, петріоти, збиття нашого літака і гибель пілота. пороблено чи наслідки кадрових призначень?
10.03.2024 20:34
Сбили падлы рашистские наш самолет же видимо
10.03.2024 20:36
Были фото сбитого МиГ-29. Кацапы писали что сбили свои с Новооленовки.
10.03.2024 20:44
Он как раз и был пилотом МиГ-29...
10.03.2024 21:38
Надзвичайно боляче втрачати нашого Сокола 😪😪😪
10.03.2024 20:46
Може все таки на 3 рік війни будемо казати так як є ?Збили літак загинув наш герой.Люди ж мають розум.Пілоти гинуть не просто так...
10.03.2024 21:25 Відповісти
8 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув пілот-винищувач

тобі щось не понятно? або заголовок "РАШИСТИ ЗБИЛИ НАШ ЛІТАК, загинув пілот" було б краще?
10.03.2024 21:49
Так і треба це писати а не вдавати з себе закритих оченят.Збили літак значить збили і це треба писати.Війна і досить вдавати придуманості.Один юбовдур вже про 31 тис ляпнув навіть оком не моргнув.Може доситиь робити вигляд а казати як є?.
11.03.2024 01:35
І що зробиш особисто ти, якщо будуть казати як є?
11.03.2024 11:51
Дурне питання .Нащо щось робити коли пишгуть правду?!Твоє питання ідіотське !
11.03.2024 19:21
якщо такі як ти не зроблять нічого нового, а інші може не витримають, то нащо?
тисячі років люди приховують правду під час війни, Сунь Цзи та класики обсипались цитатами,
я тут з дурними та одночасно ідіотськими питаннями.
Може, насправді це ти чогось не розумієш?
11.03.2024 19:32
О такій як гнида привикли ти перекладати все на чужі плечі і чужими руками.Ти там не внучок нквдшнього покидька?
12.03.2024 01:37
Біль.. Ще один Янгол назавжди залишився у небі..
10.03.2024 21:46
Вічна пам'ять Герою.
10.03.2024 22:17
Коли ж вже надійдуть оті F-16..?
Щоб нарешті кацаби відчули сповна на собі що таке ******* авіація...і українська помста...
10.03.2024 22:59
Ви серйозно вважаєте,що два,три десятки літаків,розробки 70-х років,суттєво вплинуть на хід подій?І що авіація кацапів-це доісторичний мотлох?Вже ж було,що "ми воюємо з чмобіками і у них одна гвинтівка на трьох і Т-34 з консервації".Ситуацію можуть змінити СОТНІ літаків і десятки "Петріот",а не це і 15 "Леопардів".
10.03.2024 23:36
https://youtu.be/H83mq96J0ts Rammstein x Степан Гіга - ЯВОРИНА
11.03.2024 01:19
Героям Слава !
11.03.2024 11:35
 
 