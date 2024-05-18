Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк. ФОТОрепортаж
Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в 831 бригаді тактичної авіації.
"Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.
Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність". - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у березні 2024 року виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил Андрій Ткаченко.
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Співчутя його родини.
Для причетних - начальник штабу. Тобто, офіцер, якого посадили на штабну посаду, все одно, правдами чи неправдами виходив на бойові вильоти (у нас виходи, у ПС вильоти). І це додаткова шана. Хтось скаже - порушення дисципліни. Але ми на війні. І в 2022 пішли на війну, а не папірці тонами штампувати.
Горе.
Герою Слава !
співчуття рідним...
гинуть найкращі - СУМ