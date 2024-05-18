Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк. ФОТОрепортаж

Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в 831 бригаді тактичної авіації.

"Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.

Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні 2024 року виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил Андрій Ткаченко.

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Фото оприлюднила 831 бригада тактичної авіації