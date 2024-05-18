УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11450 відвідувачів онлайн
Новини Фото
27 329 46

Під час виконання бойового завдання загинув пілот Денис Василюк. ФОТОрепортаж

Днями, під час виконання бойового завдання загинув начальник штабу – перший заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Денис Василюк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в 831 бригаді тактичної авіації.

"Ми втратили не просто льотчика, а й надійного бойового побратима, друга та просто чудову і яскраву людину.

Денис Олександрович – пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, справжній професіонал своєї справи, від початку повномасштабного вторгнення московитів здійснив десятки бойових вильотів та є повним кавалером ордену "За мужність". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні 2024 року виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув пілот-винищувач, майор Повітряних сил Андрій Ткаченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий

Загинув Денис Василюк
Загинув Денис Василюк
Загинув Денис Василюк
Загинув Денис Василюк
Фото оприлюднила 831 бригада тактичної авіації

Автор: 

авіація (4123) втрати (4396) Повітряні сили (2636)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+84
Вічна пам'ять захистнику України!
Співчутя його родини.
показати весь коментар
18.05.2024 14:50
+42
Боже- Боже .. Гине цвіт нації … Вічная памʼять …
показати весь коментар
18.05.2024 14:52
+31
Вічна пам'ять Низький уклін Герою-захиснику.
показати весь коментар
18.05.2024 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна пам'ять захистнику України!
Співчутя його родини.
показати весь коментар
18.05.2024 14:50 Відповісти
Мізками своїми закидай! Половина водостоку УКраїни йде саме з цих земель
показати весь коментар
18.05.2024 15:11 Відповісти
А давай - ти спочатку поселишся у Прип"яті? І територія ворога недалеко І водичка відповідна!
показати весь коментар
18.05.2024 15:27 Відповісти
якщо расіяни прийдуть. то селитися будеш тільки на хмаринці. У нас і так мало шансів побачити, чим усе закінчитись. ото ще про водостоки думати...
показати весь коментар
18.05.2024 15:36 Відповісти
Не треба "лякать їжака голою сракою"! Я живу там відносно недалеко Так маю карту радіаційного забруднення І у товариша її кожен рік "освіжаю" - щоб знать де не можна збирать гриби
показати весь коментар
18.05.2024 16:40 Відповісти
Не звертайте уваги, схоже недоперепив.
показати весь коментар
18.05.2024 16:02 Відповісти
До речі - ми вже один раз "вибрали преза" Той теж обіцяв припинить війну "помахом руки" - тільки-б його вибрали! Результат видно?
показати весь коментар
18.05.2024 17:47 Відповісти
Людина у відчаю дурню каже, але ж ви доросла людина. Тримайтесь стримано.
показати весь коментар
18.05.2024 16:27 Відповісти
А він - не "дорослий"? кщо так - чого лізе на "Цензор"? Хай іде в дитсадок!
показати весь коментар
18.05.2024 16:37 Відповісти
Боже- Боже .. Гине цвіт нації … Вічная памʼять …
показати весь коментар
18.05.2024 14:52 Відповісти
😥
показати весь коментар
18.05.2024 14:52 Відповісти
ров треба не з крокодилами, а з землею Чорнобиля
показати весь коментар
18.05.2024 14:56 Відповісти
Мінус один пілот. Мінус один винищувач Су-27. Руzzкіє нацисти здохнуть. Рано чи пізно...
показати весь коментар
18.05.2024 14:57 Відповісти
А "FALCON" десь усе ніяк не доїдуть хлопцям на підмогу😭.
показати весь коментар
18.05.2024 20:22 Відповісти
Вічна пам'ять Низький уклін Герою-захиснику.
показати весь коментар
18.05.2024 15:02 Відповісти
Відповімо на загибель найкращих, кратною помстою агресору. Знищуємо ворога у промислових масштабах, смерть мордору !
показати весь коментар
18.05.2024 15:02 Відповісти
Честь. Гідність.

Для причетних - начальник штабу. Тобто, офіцер, якого посадили на штабну посаду, все одно, правдами чи неправдами виходив на бойові вильоти (у нас виходи, у ПС вильоти). І це додаткова шана. Хтось скаже - порушення дисципліни. Але ми на війні. І в 2022 пішли на війну, а не папірці тонами штампувати.
показати весь коментар
18.05.2024 15:10 Відповісти
За штатом, НШ ескадрільї - льотна посада.
Горе.
показати весь коментар
18.05.2024 16:33 Відповісти
Горе.
показати весь коментар
18.05.2024 16:43 Відповісти
У Радянській Армії навіть замполіт полку літав!
показати весь коментар
18.05.2024 17:20 Відповісти
Вічного польоту,Героє...
показати весь коментар
18.05.2024 15:15 Відповісти
показати весь коментар
18.05.2024 15:25 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
18.05.2024 15:32 Відповісти
Без ******** бойової авіації дуже складно воювати навіть з тим авіа-мотлохом який наразі є у рашистів...
показати весь коментар
18.05.2024 16:02 Відповісти
Царство небесне і вічного польоту герою .
показати весь коментар
18.05.2024 16:15 Відповісти
На жаль гинуть найкращі ,а ось "какая разница" "уставшіє от войни" продовжують бикувати , "кому война ,а кому мать родна"
показати весь коментар
18.05.2024 16:38 Відповісти
Гинуть найкращi, царство небесне, а зебiли iм на замiну пiдготували 100 000 зэкiв.
показати весь коментар
18.05.2024 16:54 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

гинуть найкращі - СУМ
показати весь коментар
18.05.2024 18:24 Відповісти
+
показати весь коментар
18.05.2024 19:35 Відповісти
Вічна пам'ять!
показати весь коментар
18.05.2024 19:44 Відповісти
Бий...бий барабан печалі. Серце моє прокричало...
показати весь коментар
18.05.2024 21:36 Відповісти
А кто 2 лайка поставил, давно не п*здили ?
показати весь коментар
18.05.2024 21:54 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показати весь коментар
18.05.2024 22:50 Відповісти
Вічна слава Герою!! Шкода, дуже шкода. Висококласні пілоти на вагу золота!(((( Дуже боляче втрачати Українських Воїнів.
показати весь коментар
20.05.2024 14:45 Відповісти
 
 