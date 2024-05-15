На Харківщині загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий
На фронті, поблизу села Металівки на Харківщині, загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею на Чернігівщині Віталій Крутий.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Штаб порятунку спадщини у фейсбуці.
"Втрата у музейній спільноті України. На фронті загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий", - ідеться в повідомленні.
За інформацією міськради, воїн загинув 12 травня 2024 року поблизу села Металівка на Харківщині.
Віталій Крутий був знаним на Чернігівщині екскурсоводом і громадським діячем, багато років очолював Менський краєзнавчий музей імені В. Покотила.
Зазначається, що Віталій був мобілізований у грудні 2023 року.
Фото Вікторії Неруш
"Непоправна втрата і горе для матері, для Менщини, для туристичної, музейної спільноти Чернігівщини… Ми всі пам'ятатимемо тебе життєрадісним, креативним, витривалим, здатним на все! Ти залишишся для всіх нас найКРУтішим Героєм, Віталій Крутий…" - написала в пам'ять про загиблого громадська діячка Вікторія Неруш.
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Герою Слава !
співчуття рідним...
вже воює 15% мого "трудового колективу" - більшість придатних до військової служби, йдуть воювати знайомі - редактор журналу, журналіст-фотограф.
кожен із них гарна людина та талановитий фахівець
будь прокляті ті, хто накликав війну в Україну і не підготувався до неї !
він був, є і буде, бо втілює вселенське Зло.
не треба було кликати дідька лисого і бачити в його очах мир
"ЗЕбіли" - "порохоботам":
- Ми тут "трохи всралися" - поки на вас паскудили Але перед лицем спільної небезпеки пропонуємо вам об"єднаться та забуть чвари - щоб ми і далі мали можливість красти у народу навіть кошти які він дав на оборону!"
Важка ситуація під Вовчанськом склалася тому що ВАШІ гниди розікрали гроші на будівництво оборонних ліній!
Вони твої пояснення сприймуть з "розумінням"