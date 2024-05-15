На Харківщині загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий

На фронті, поблизу села Металівки на Харківщині, загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею на Чернігівщині Віталій Крутий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Штаб порятунку спадщини у фейсбуці.

"Втрата у музейній спільноті України. На фронті загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий", - ідеться в повідомленні.

За інформацією міськради, воїн загинув 12 травня 2024 року поблизу села Металівка на Харківщині.

Віталій Крутий був знаним на Чернігівщині екскурсоводом і громадським діячем, багато років очолював Менський краєзнавчий музей імені В. Покотила.

Зазначається, що Віталій був мобілізований у грудні 2023 року.

Фото Вікторії Неруш

"Непоправна втрата і горе для матері, для Менщини, для туристичної, музейної спільноти Чернігівщини… Ми всі пам'ятатимемо тебе життєрадісним, креативним, витривалим, здатним на все! Ти залишишся для всіх нас найКРУтішим Героєм, Віталій Крутий…" - написала в пам'ять про загиблого громадська діячка Вікторія Неруш.

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