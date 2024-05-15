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Новини Війна
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На Харківщині загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий

Загинув директор Менського музею Крутий

На фронті, поблизу села Металівки на Харківщині, загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею на Чернігівщині Віталій Крутий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Штаб порятунку спадщини у фейсбуці. 

"Втрата у музейній спільноті України. На фронті загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий", - ідеться в повідомленні.

За інформацією міськради, воїн загинув 12 травня 2024 року поблизу села Металівка на Харківщині.

Віталій Крутий був знаним на Чернігівщині екскурсоводом і громадським діячем, багато років очолював Менський краєзнавчий музей імені В. Покотила. 

Зазначається, що Віталій був мобілізований у грудні 2023 року.

Загинув директор Менського музею Крутий

Фото Вікторії Неруш

"Непоправна втрата і горе для матері, для Менщини, для туристичної, музейної спільноти Чернігівщини… Ми всі пам'ятатимемо тебе життєрадісним, креативним, витривалим, здатним на все! Ти залишишся для всіх нас найКРУтішим Героєм, Віталій Крутий…" - написала в пам'ять про загиблого громадська діячка Вікторія Неруш.

Також дивіться: Захищаючи Україну, загинув автор найвідомішого фото випаленого Серебрянського лісу, воїн Денис Зелений. ФОТО

Автор: 

музей (440) втрати (4381) ЗСУ (7489)


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Топ коментарі
+17
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

вже воює 15% мого "трудового колективу" - більшість придатних до військової служби, йдуть воювати знайомі - редактор журналу, журналіст-фотограф.
кожен із них гарна людина та талановитий фахівець

будь прокляті ті, хто накликав війну в Україну і не підготувався до неї !
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15.05.2024 15:11
+16
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15.05.2024 15:08
+10
Царство небесне загиблому . Слава герою .
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15.05.2024 15:35
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15.05.2024 15:08 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

вже воює 15% мого "трудового колективу" - більшість придатних до військової служби, йдуть воювати знайомі - редактор журналу, журналіст-фотограф.
кожен із них гарна людина та талановитий фахівець

будь прокляті ті, хто накликав війну в Україну і не підготувався до неї !
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15.05.2024 15:11 Відповісти
А тих хто напав-тих не проклинаєте ?
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15.05.2024 15:16 Відповісти
а Ви проклинаєте Диявола ?
він був, є і буде, бо втілює вселенське Зло.

не треба було кликати дідька лисого і бачити в його очах мир
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15.05.2024 15:47 Відповісти
А хто зробив усе щоб ми не змогли ту зброю виготовить для себе?
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15.05.2024 16:03 Відповісти
Не бачу сенсу відповідати-адміни труть коментарі, які не порушують правил форуму. Пропоную єдність усередині країни, і звинувачувати не одне одного, а-зовнішнього ворога-усе одно труть. Дивна тут позиція у адмінів, кого вони підтримують насправді.
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15.05.2024 16:12 Відповісти
А тобі не здається - що "дивною" виглядає ТВОЯ позиція?
"ЗЕбіли" - "порохоботам":
- Ми тут "трохи всралися" - поки на вас паскудили Але перед лицем спільної небезпеки пропонуємо вам об"єднаться та забуть чвари - щоб ми і далі мали можливість красти у народу навіть кошти які він дав на оборону!"
Важка ситуація під Вовчанськом склалася тому що ВАШІ гниди розікрали гроші на будівництво оборонних ліній!
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15.05.2024 16:20 Відповісти
Мої-це хто ? Порошенко, за якого я обидва рази голосував ? Ти дещо не розумієш. Це у тебе є зебіли та порохоботи. У мене позиція від самого початку одна-є мої співгромадяни і є орки. За кого б вони не голосували, але це мої співгромадяни, не вони на мене стволи направляють. Я вже не раз казав на форумі-у моєму підрозділі повно пацанів, що голосували за цю владу. Але вони також захищають Україну і в окопах політичних суперечок серед бійців немає.
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15.05.2024 16:29 Відповісти
А твій підрозділ під Вовчанськом? У ДОТах? Чи посеред чистого поля? Якщо посеред поля то просвіти їх чому кацапи їх тіснять! Чому нема мінних полів у прикордонні? Чому нема "зубів дракона"? Чому не облаштовані оборонні лінії? І куди поділися гроші що на це були виділені? І чим займався Синєгубов зі своєю "шоблою"?
Вони твої пояснення сприймуть з "розумінням"
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15.05.2024 16:40 Відповісти
Мій підрозділ зараз не під Вовчанськом. Але побував і в Бахмуті, і в Авдіївці, а не на блокпостах документи у тилу перевіряв. Стосовно зубів дракона та мінних полів-це не до мене питання, я ані до влади, ані до міністерства оборони, ані до військового командування не належу.
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15.05.2024 16:57 Відповісти
Ну так і "включи "думалку" - чому у нас такі оборонні лінії (порівняно з тими що Наєв при Порошенку побудував!) Чи ти в "думалку" тільки їси?!
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15.05.2024 17:00 Відповісти
От чого ти такий хамовитий? Тому що це ж цілий Ти, так, як ти завжди любиш про себе ? Я взагалі-то про єдність співгромадян казав, а ти усе одно мені цю владу сунеш. Де я цю владу захищаю, де я казав що неналежна кількість укріплень на оборонних лініях-це добре ? А ну знайди. Чи ти тим куди їсиш-тільки хамити вмієш ?
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15.05.2024 17:13 Відповісти
Ти казку про "Мальчіша-Кібальчіша" в дитинстві не читав? Її написав Аркадій Голіков (Гайдар) Там є такий персонаж - "Мальчіш-плохіш" Він займався майже тим чим займається зараз "зелена влада" - паскудить тихцем за спиною тих хто захищає країну А ти мене вмовляєш припинить їх за це критикувать! То чия ж позиція "дивніша"?
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15.05.2024 17:25 Відповісти
Де я тебе вмовляю припинити їх критикувати, а ну покажи ?
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15.05.2024 17:31 Відповісти
"Пропоную єдність усередині країни, і звинувачувати не одне одного, а-зовнішнього ворога" - ТВОЄ?!!!
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15.05.2024 17:35 Відповісти
Звичайно, що моє, але ди ти побачив тут-про владу ? Я кажу про звичайних співгромадян, а не про зелене кодло у владі.
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15.05.2024 17:55 Відповісти
А я писав і про тих і про тих! Бо якби не "любителі "паржать" - "ЗЕ-кодло" не прийшло-б до влади Якби не "ЗЕ-бидло" - ми продовжили-б вироблять зброю і якби Путін і наважився напасти - ми не втратили-б стільки людей і території
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15.05.2024 18:04 Відповісти
Ясно, звичайні штампи, як завжди. "Хто не такі як ми-той проти нас", так ? Виборці зеленого не за війну голосували. Їх вибір міг би бути кращим. Але війна сталася, тож захищатися треба усім разом. А ти заладив своє про "паржать" і в думалку до тебе ніяк не заходить те, що розподіл своїми руками серед українського суспільства на правильних та неправильних-це діє виключно на руку *****, але аж ніяк не Україні.
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15.05.2024 18:14 Відповісти
Дурню! Я не про "розподіл" українців говорю а про те що треба не забувать кому Україна повинна "дякувать" за неготовність до війни! Бо якщо забудуть - то знову виберуть такого брехуна злодійкуватого!
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15.05.2024 18:22 Відповісти
Розумнику, оцими показовими "дякуваннями" під час війни ти звинувачуєш їх, що наче вони самі на себе напали, а не *****. А це і є розподілом.
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15.05.2024 18:34 Відповісти
А кого мені звинувачувать? Себе? Росія просто вигідно скористалася тим що у нас більшість виборців - тупі ідіоти! Які вибрали брехуна і поставили його керувать ними То ти мені пропонуєш їх "пожаліть" та "вибачить"?
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15.05.2024 18:42 Відповісти
Царство небесне загиблому . Слава герою .
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15.05.2024 15:35 Відповісти
Слава українському герою славному воїну, який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народ
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15.05.2024 16:45 Відповісти
 
 