РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4742 посетителя онлайн
Новости Война
4 881 25

На Харьковщине погиб военнослужащий, директор Менского краеведческого музея Виталий Крутой

Загинув директор Менського музею Крутий

На фронте, вблизи села Металловка на Харьковщине, погиб военнослужащий, директор Менского краеведческого музея на Черниговщине Виталий Крутой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Штаб спасения наследия в фейсбуке.

"Утрата в музейном сообществе Украины. На фронте погиб военнослужащий, директор Менского краеведческого музея Виталий Крутой", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, воин погиб 12 мая 2024 года вблизи села Металловка на Харьковщине.

Виталий Крутой был известным на Черниговщине экскурсоводом и общественным деятелем, много лет возглавлял Менский краеведческий музей имени В. Покотило.

Отмечается, что Виталий был мобилизован в декабре 2023 года.

Загинув директор Менського музею Крутий

Фото Виктории Неруш

"Невосполнимая потеря и горе для матери, для Менщины, для туристического, музейного сообщества Черниговщины... Мы все будем помнить тебя жизнерадостным, креативным, выносливым, способным на все! Ты останешься для всех нас самым КРУТЫМ Героем, Виталий Крутой..." - написала в память о погибшем общественный деятель Виктория Неруш.

Смотрите: Защищая Украину, погиб автор самого известного фото выжженного Серебрянского леса, воин Денис Зеленый. ФОТО

Автор: 

музей (722) потери (4368) ВСУ (6536)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

вже воює 15% мого "трудового колективу" - більшість придатних до військової служби, йдуть воювати знайомі - редактор журналу, журналіст-фотограф.
кожен із них гарна людина та талановитий фахівець

будь прокляті ті, хто накликав війну в Україну і не підготувався до неї !
показать весь комментарий
15.05.2024 15:11
+16
показать весь комментарий
15.05.2024 15:08
+10
Царство небесне загиблому . Слава герою .
показать весь комментарий
15.05.2024 15:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.05.2024 15:08 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

вже воює 15% мого "трудового колективу" - більшість придатних до військової служби, йдуть воювати знайомі - редактор журналу, журналіст-фотограф.
кожен із них гарна людина та талановитий фахівець

будь прокляті ті, хто накликав війну в Україну і не підготувався до неї !
показать весь комментарий
15.05.2024 15:11 Ответить
А тих хто напав-тих не проклинаєте ?
показать весь комментарий
15.05.2024 15:16 Ответить
а Ви проклинаєте Диявола ?
він був, є і буде, бо втілює вселенське Зло.

не треба було кликати дідька лисого і бачити в його очах мир
показать весь комментарий
15.05.2024 15:47 Ответить
А хто зробив усе щоб ми не змогли ту зброю виготовить для себе?
показать весь комментарий
15.05.2024 16:03 Ответить
Не бачу сенсу відповідати-адміни труть коментарі, які не порушують правил форуму. Пропоную єдність усередині країни, і звинувачувати не одне одного, а-зовнішнього ворога-усе одно труть. Дивна тут позиція у адмінів, кого вони підтримують насправді.
показать весь комментарий
15.05.2024 16:12 Ответить
А тобі не здається - що "дивною" виглядає ТВОЯ позиція?
"ЗЕбіли" - "порохоботам":
- Ми тут "трохи всралися" - поки на вас паскудили Але перед лицем спільної небезпеки пропонуємо вам об"єднаться та забуть чвари - щоб ми і далі мали можливість красти у народу навіть кошти які він дав на оборону!"
Важка ситуація під Вовчанськом склалася тому що ВАШІ гниди розікрали гроші на будівництво оборонних ліній!
показать весь комментарий
15.05.2024 16:20 Ответить
Мої-це хто ? Порошенко, за якого я обидва рази голосував ? Ти дещо не розумієш. Це у тебе є зебіли та порохоботи. У мене позиція від самого початку одна-є мої співгромадяни і є орки. За кого б вони не голосували, але це мої співгромадяни, не вони на мене стволи направляють. Я вже не раз казав на форумі-у моєму підрозділі повно пацанів, що голосували за цю владу. Але вони також захищають Україну і в окопах політичних суперечок серед бійців немає.
показать весь комментарий
15.05.2024 16:29 Ответить
А твій підрозділ під Вовчанськом? У ДОТах? Чи посеред чистого поля? Якщо посеред поля то просвіти їх чому кацапи їх тіснять! Чому нема мінних полів у прикордонні? Чому нема "зубів дракона"? Чому не облаштовані оборонні лінії? І куди поділися гроші що на це були виділені? І чим займався Синєгубов зі своєю "шоблою"?
Вони твої пояснення сприймуть з "розумінням"
показать весь комментарий
15.05.2024 16:40 Ответить
Мій підрозділ зараз не під Вовчанськом. Але побував і в Бахмуті, і в Авдіївці, а не на блокпостах документи у тилу перевіряв. Стосовно зубів дракона та мінних полів-це не до мене питання, я ані до влади, ані до міністерства оборони, ані до військового командування не належу.
показать весь комментарий
15.05.2024 16:57 Ответить
Ну так і "включи "думалку" - чому у нас такі оборонні лінії (порівняно з тими що Наєв при Порошенку побудував!) Чи ти в "думалку" тільки їси?!
показать весь комментарий
15.05.2024 17:00 Ответить
От чого ти такий хамовитий? Тому що це ж цілий Ти, так, як ти завжди любиш про себе ? Я взагалі-то про єдність співгромадян казав, а ти усе одно мені цю владу сунеш. Де я цю владу захищаю, де я казав що неналежна кількість укріплень на оборонних лініях-це добре ? А ну знайди. Чи ти тим куди їсиш-тільки хамити вмієш ?
показать весь комментарий
15.05.2024 17:13 Ответить
Ти казку про "Мальчіша-Кібальчіша" в дитинстві не читав? Її написав Аркадій Голіков (Гайдар) Там є такий персонаж - "Мальчіш-плохіш" Він займався майже тим чим займається зараз "зелена влада" - паскудить тихцем за спиною тих хто захищає країну А ти мене вмовляєш припинить їх за це критикувать! То чия ж позиція "дивніша"?
показать весь комментарий
15.05.2024 17:25 Ответить
Де я тебе вмовляю припинити їх критикувати, а ну покажи ?
показать весь комментарий
15.05.2024 17:31 Ответить
"Пропоную єдність усередині країни, і звинувачувати не одне одного, а-зовнішнього ворога" - ТВОЄ?!!!
показать весь комментарий
15.05.2024 17:35 Ответить
Звичайно, що моє, але ди ти побачив тут-про владу ? Я кажу про звичайних співгромадян, а не про зелене кодло у владі.
показать весь комментарий
15.05.2024 17:55 Ответить
А я писав і про тих і про тих! Бо якби не "любителі "паржать" - "ЗЕ-кодло" не прийшло-б до влади Якби не "ЗЕ-бидло" - ми продовжили-б вироблять зброю і якби Путін і наважився напасти - ми не втратили-б стільки людей і території
показать весь комментарий
15.05.2024 18:04 Ответить
Ясно, звичайні штампи, як завжди. "Хто не такі як ми-той проти нас", так ? Виборці зеленого не за війну голосували. Їх вибір міг би бути кращим. Але війна сталася, тож захищатися треба усім разом. А ти заладив своє про "паржать" і в думалку до тебе ніяк не заходить те, що розподіл своїми руками серед українського суспільства на правильних та неправильних-це діє виключно на руку *****, але аж ніяк не Україні.
показать весь комментарий
15.05.2024 18:14 Ответить
Дурню! Я не про "розподіл" українців говорю а про те що треба не забувать кому Україна повинна "дякувать" за неготовність до війни! Бо якщо забудуть - то знову виберуть такого брехуна злодійкуватого!
показать весь комментарий
15.05.2024 18:22 Ответить
Розумнику, оцими показовими "дякуваннями" під час війни ти звинувачуєш їх, що наче вони самі на себе напали, а не *****. А це і є розподілом.
показать весь комментарий
15.05.2024 18:34 Ответить
А кого мені звинувачувать? Себе? Росія просто вигідно скористалася тим що у нас більшість виборців - тупі ідіоти! Які вибрали брехуна і поставили його керувать ними То ти мені пропонуєш їх "пожаліть" та "вибачить"?
показать весь комментарий
15.05.2024 18:42 Ответить
Царство небесне загиблому . Слава герою .
показать весь комментарий
15.05.2024 15:35 Ответить
Слава українському герою славному воїну, який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народ
показать весь комментарий
15.05.2024 16:45 Ответить
 
 