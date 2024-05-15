На Харьковщине погиб военнослужащий, директор Менского краеведческого музея Виталий Крутой

На фронте, вблизи села Металловка на Харьковщине, погиб военнослужащий, директор Менского краеведческого музея на Черниговщине Виталий Крутой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Штаб спасения наследия в фейсбуке.

"Утрата в музейном сообществе Украины. На фронте погиб военнослужащий, директор Менского краеведческого музея Виталий Крутой", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, воин погиб 12 мая 2024 года вблизи села Металловка на Харьковщине.

Виталий Крутой был известным на Черниговщине экскурсоводом и общественным деятелем, много лет возглавлял Менский краеведческий музей имени В. Покотило.

Отмечается, что Виталий был мобилизован в декабре 2023 года.

Фото Виктории Неруш

"Невосполнимая потеря и горе для матери, для Менщины, для туристического, музейного сообщества Черниговщины... Мы все будем помнить тебя жизнерадостным, креативным, выносливым, способным на все! Ты останешься для всех нас самым КРУТЫМ Героем, Виталий Крутой..." - написала в память о погибшем общественный деятель Виктория Неруш.

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