Защищая Украину, погиб автор самого известного фото выжженного Серебрянского леса, воин Денис Зеленый. ФОТО

На войне погиб автор уникальных кадров выжженного Серебрянского леса Денис Зеленый. Он был офицером секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревій".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в сети кондитерских Honey, где воин работал менеджером до мобилизации.

"Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг. Навеки в строю!" - говорится в сообщении.

Накануне Пасхи Денис приезжал в Киев и записывал видео для кондитерской Honey, в которой пекли паски. Именно Денис является автором самого известного фото Серебрянского лесничества на закате солнца.

На фото видно, что российская артиллерия на месте некогда пышного соснового леса оставила выжженные деревья без верхушек. Серебрянское лесничество расположено неподалеку Кременной на Луганщине, с осени 2022 года здесь пролегает линия фронта. Здесь ведутся активные боевые действия.

Часть леса относится к ботаническому заказнику местного значения "Серебрянский" - это более 107 гектаров разнообразных экосистем. Ранее здесь обитали около 200 краснокнижных лосей, а также косули, благородные пятнистые олени, кабаны, зайцы, лисы, барсуки и др.

Напомним, на днях на Авдеевском направлении погибли двое добровольцев из Грузии - Бесо Ломидзе и Дато Гогадзе.

Смотрите: Защищая Украину, погиб воин ВСУ Евгений Алексеев. ФОТО