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Новости Фото
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Защищая Украину, погиб автор самого известного фото выжженного Серебрянского леса, воин Денис Зеленый. ФОТО

На войне погиб автор уникальных кадров выжженного Серебрянского леса Денис Зеленый. Он был офицером секции оперативного планирования батальона "Хорив" бригады Нацгвардии "Буревій".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в сети кондитерских Honey, где воин работал менеджером до мобилизации.

"Наш герой Денис Зеленый, защищая Украину, погиб во время боевых действий. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери этого человека. Настоящий воин, защитник и друг. Навеки в строю!" - говорится в сообщении.

Накануне Пасхи Денис приезжал в Киев и записывал видео для кондитерской Honey, в которой пекли паски. Именно Денис является автором самого известного фото Серебрянского лесничества на закате солнца.

фото Серебрянського лісництва

На фото видно, что российская артиллерия на месте некогда пышного соснового леса оставила выжженные деревья без верхушек. Серебрянское лесничество расположено неподалеку Кременной на Луганщине, с осени 2022 года здесь пролегает линия фронта. Здесь ведутся активные боевые действия.

Часть леса относится к ботаническому заказнику местного значения "Серебрянский" - это более 107 гектаров разнообразных экосистем. Ранее здесь обитали около 200 краснокнижных лосей, а также косули, благородные пятнистые олени, кабаны, зайцы, лисы, барсуки и др.

Напомним, на днях на Авдеевском направлении погибли двое добровольцев из Грузии - Бесо Ломидзе и Дато Гогадзе.

Смотрите: Защищая Украину, погиб воин ВСУ Евгений Алексеев. ФОТО

Автор: 

Национальная гвардия (2117) потери (4382) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+41
Епічне фото! (( Спочивай у мирі, Козаче.. На колінах. Боляче. Талановита людина.
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09.05.2024 12:33
+29
Боляче ....😪😪😪
Світла памʼять Герою Украіни !!
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09.05.2024 12:36
+20
Герою Слава !!!🙏
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09.05.2024 12:38
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Епічне фото! (( Спочивай у мирі, Козаче.. На колінах. Боляче. Талановита людина.
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09.05.2024 12:33 Ответить
чоловіки, що виїхали за кордон після лютого 2022, складають 21% біженців з України, очевидно, що їм пофіг на долю України і на тих, хто гине на фронті, недокомлект в піхоті складає 40%,з тих кого мобілізовують більше половини приходить з купою довідок, що вони практично є 'інвалідами' на їх думку і воювати не можуть. До кого причитання? Найбільше ті, що воюють чекають на поповнення в свої ряди, хто стане пліч-опліч, бо ніяка зброя сама не стріляє. Не треба розповідати про свій вдаваний патріотизм, коли його нема. Всі патріоти зараз на передку, інші вже б заткнулися. Владу завжди можна змінити, якщо є держава і народ.
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09.05.2024 12:54 Ответить
там де кацапські лапті топчуться, там навіть від посадок самі спогади лишилися, я не кажу вже про містечка та села(((( Виродки прокляті, молю Бога щоб всі кацапи здохли!
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09.05.2024 12:35 Ответить
Боляче ....😪😪😪
Світла памʼять Герою Украіни !!
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09.05.2024 12:36 Ответить
😓😓😓
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09.05.2024 12:36 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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09.05.2024 12:38 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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09.05.2024 12:57 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
🙏Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!🙏
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09.05.2024 13:10 Ответить
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09.05.2024 13:18 Ответить
Коли вже побачимо на передовій беzумну, м.аліну, богуцьку?
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09.05.2024 14:09 Ответить
"не будіть лихо, доки воно тихо", бо вже було у Лисичанську.
закінчилось втечею ЗСУ з міста...

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09.05.2024 15:36 Ответить
Это же надо ,природа создала такое убожище с безобразным и тупым фейсом,как такое могло вообще вылупиться ?
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11.05.2024 13:17 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

кляте місце цей Серебрянський ліс.
скільки вже у ньому загинуло українських Воїнів
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09.05.2024 15:39 Ответить
Давай сначала меняй владу а там будет видно, а то когда 31 год разворовывали Украину новые доморощенные ротшильды то вы были у них у халуях и теперь хотите иванами и петями из деревень защитить наворованное добро которое им не принадлежит
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11.05.2024 13:14 Ответить
 
 