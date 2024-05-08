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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб воин ВСУ Евгений Алексеев. ФОТО

6 мая при выполнении боевого задания на Донетчине погиб воин ВСУ Евгений Алексеев.

Об этом сообщил военный Александр Матяш, информирует Цензор.НЕТ.

Загинув Євген Алєксєєв

"Женя Алексеев погиб, выполняя задание в Донецкой области 06.05.2024 г.

Я прошу всех своих помочь семье моего друга, с которым я прожил целую жизнь. Ссылка на банку ниже. О чине похорон я сообщу отдельно чуть позже", - написал Матяш.

Семье Алексеева Е.

🔗Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/fo37J7KDY

💳Номер карты банка

5375 4112 1836 8137

Смотрите также: Защищая Украину, погибли грузинские добровольцы Бессо Ломидзе и Дато Гогадзе. ФОТО

Матяш пост

Автор: 

потери (4382)


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Топ комментарии
+27
Співчуття рідним та близьким.
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08.05.2024 18:34
+25
Земля тобі пухом, Герою!
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08.05.2024 18:36
+14
Вічна памʼять Герою нашої краіни !!

Біль та сум за Героєм Украіни 😪😪😪
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08.05.2024 18:51
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Співчуття рідним та близьким.
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08.05.2024 18:34 Ответить
Земля тобі пухом, Герою!
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08.05.2024 18:36 Ответить
Vi4na Pam'yat'.🙏
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08.05.2024 18:38 Ответить
Вічна памʼять Герою нашої краіни !!

Біль та сум за Героєм Украіни 😪😪😪
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08.05.2024 18:51 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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08.05.2024 19:06 Ответить
😡❤️⚔️🪖🤬✊❤️✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦‼️‼️‼️🫡🫡🌻🌻
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08.05.2024 19:09 Ответить
клята війна забирає Цвіт Нації
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08.05.2024 21:37 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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08.05.2024 22:03 Ответить
Чудова "мотивація": спочатку тобою збивають КАБи, а потім твоя сімя пробирається по світу.

Або ти втрачаєш кінцівки і сам клянчиш донати на протез.

"Твоя батьківщина кине тебе синок, завжди"©
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09.05.2024 10:26 Ответить
Боляче.. 10 років війна, ніяк не вдається звикнути до втрат(. Спочивай у мирі, Воїн. Уклін Тобі Євген, до землі. Вічна пам"ять.
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09.05.2024 14:58 Ответить
Чомусь неможливо відправити гроші на монобанк . Весь час вискакує "помилка"
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12.06.2024 14:22 Ответить
 
 