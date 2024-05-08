Защищая Украину, погиб воин ВСУ Евгений Алексеев. ФОТО
6 мая при выполнении боевого задания на Донетчине погиб воин ВСУ Евгений Алексеев.
Об этом сообщил военный Александр Матяш, информирует Цензор.НЕТ.
"Женя Алексеев погиб, выполняя задание в Донецкой области 06.05.2024 г.
Я прошу всех своих помочь семье моего друга, с которым я прожил целую жизнь. Ссылка на банку ниже. О чине похорон я сообщу отдельно чуть позже", - написал Матяш.
Семье Алексеева Е.
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/fo37J7KDY
Номер карты банка
5375 4112 1836 8137
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Біль та сум за Героєм Украіни 😪😪😪
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