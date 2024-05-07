Защищая Украину, погибли грузинские добровольцы Бессо Ломидзе и Дато Гогадзе. ФОТО

Защищая Украину, на Авдеевском направлении погибли двое добровольцев из Грузии - Бесо Ломидзе и Дато Гогадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В результате боевых действий на Авдеевском направлении погибли бойцы отряда "Чорний орел" Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе", - сообщили в подразделении.

На стороне Украины грузинские бойцы воюют в составе четырех подразделений - "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" и "Чорний орел". Всего более 60 грузинских добровольцев погибли на войне в Украине.

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