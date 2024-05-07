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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погибли грузинские добровольцы Бессо Ломидзе и Дато Гогадзе. ФОТО

Защищая Украину, на Авдеевском направлении погибли двое добровольцев из Грузии - Бесо Ломидзе и Дато Гогадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В результате боевых действий на Авдеевском направлении погибли бойцы отряда "Чорний орел" Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе", - сообщили в подразделении.

Грузинські добровольці загинули на Авдіївському напрямку

На стороне Украины грузинские бойцы воюют в составе четырех подразделений - "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" и "Чорний орел". Всего более 60 грузинских добровольцев погибли на войне в Украине.

Также смотрите: Защищая Украину, погиб военный из Грузии Тенгиз Чания. ФОТО

Автор: 

Грузия (4499) потери (4382) добровольцы (1166)


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Топ комментарии
+44
Герої не вмирають. Вічна пам'ять...
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07.05.2024 23:54
+41
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07.05.2024 23:57
+30
Дякую!

Хай Українська земля буде Вам пухом!
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08.05.2024 00:04
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Герої не вмирають. Вічна пам'ять...
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07.05.2024 23:54 Ответить
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07.05.2024 23:57 Ответить
Дякую!

Хай Українська земля буде Вам пухом!
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08.05.2024 00:04 Ответить
Вічна пам'ять Героям !
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08.05.2024 00:38 Ответить
Земля пухом Героям.
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08.05.2024 01:02 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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08.05.2024 01:05 Ответить
Героям Слава !

Слава Україні !
Слава Сакартвело !
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08.05.2024 03:45 Ответить
Могли-б людину і шановано назвать! Не "Бесо" а "Віссаріон"! Це ж все одно що назвать Степана Бандеру "Стецьком"!
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08.05.2024 05:17 Ответить
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08.05.2024 05:58 Ответить
Це справжні Грузини , а не та х..та яка віддаляє країну від цивілізації..
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08.05.2024 06:28 Ответить
Героям Слава! Вічна пам'ять і шана кращим синам грузинського народу.
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08.05.2024 07:43 Ответить
Спочивайте з миром, одвічна шана та подяка від українського народу.
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08.05.2024 08:08 Ответить
Сини Сакартвело , дякуємо вам Воїни !!!🙏
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08.05.2024 08:25 Ответить
Вічна Память і Слава,ми перед Вами схиляємо голови!
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08.05.2024 08:42 Ответить
Вічна Пам'ять і наша щира вдячність мужнім братам з Грузії за захист України. Царство Небесне, дорогі захисники. Сумуємо з вашими рідними і співчуваємо у цьому великому горі 🙏
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08.05.2024 08:58 Ответить
Сльози ... Героям вічна слава! Дякую шляхетним синам Грузії. І схиляю голову.
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09.05.2024 12:39 Ответить
 
 