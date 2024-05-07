Захищаючи Україну, загинули грузинські добровольці Бесо Ломідзе і Дато Гогадзе. ФОТО

Захищаючи Україну, на Авдіївському напрямку загинули двоє добровольців з Грузії - Бесо Ломідзе і Дато Гогадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Унаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку загинули бійці загону "Чорний орел" Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе", - повідомили у підрозділі.

На боці України грузинські бійці воюють у складі чотирьох підрозділів - "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". Загалом понад 60 грузинських добровольців загинули на війні в Україні.

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