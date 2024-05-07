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Новини Війна
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Захищаючи Україну, загинули грузинські добровольці Бесо Ломідзе і Дато Гогадзе. ФОТО

Захищаючи Україну, на Авдіївському напрямку загинули двоє добровольців з Грузії - Бесо Ломідзе і Дато Гогадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Унаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку загинули бійці загону "Чорний орел" Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе", - повідомили у підрозділі.

Грузинські добровольці загинули на Авдіївському напрямку

На боці України грузинські бійці воюють у складі чотирьох підрозділів - "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" і "Чорний орел". Загалом понад 60 грузинських добровольців загинули на війні в Україні.

Також читайте: Захищаючи Україну, загинув військовий з Грузії Тенгіз Чанія. ФОТО

Автор: 

Грузія (1843) втрати (4386) добровольці (908)


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Топ коментарі
+44
Герої не вмирають. Вічна пам'ять...
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07.05.2024 23:54
+41
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07.05.2024 23:57
+30
Дякую!

Хай Українська земля буде Вам пухом!
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08.05.2024 00:04
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Герої не вмирають. Вічна пам'ять...
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07.05.2024 23:54 Відповісти
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07.05.2024 23:57 Відповісти
Дякую!

Хай Українська земля буде Вам пухом!
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08.05.2024 00:04 Відповісти
Вічна пам'ять Героям !
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08.05.2024 00:38 Відповісти
Земля пухом Героям.
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08.05.2024 01:02 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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08.05.2024 01:05 Відповісти
Героям Слава !

Слава Україні !
Слава Сакартвело !
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08.05.2024 03:45 Відповісти
Могли-б людину і шановано назвать! Не "Бесо" а "Віссаріон"! Це ж все одно що назвать Степана Бандеру "Стецьком"!
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08.05.2024 05:17 Відповісти
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08.05.2024 05:58 Відповісти
Це справжні Грузини , а не та х..та яка віддаляє країну від цивілізації..
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08.05.2024 06:28 Відповісти
Героям Слава! Вічна пам'ять і шана кращим синам грузинського народу.
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08.05.2024 07:43 Відповісти
Спочивайте з миром, одвічна шана та подяка від українського народу.
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08.05.2024 08:08 Відповісти
Сини Сакартвело , дякуємо вам Воїни !!!🙏
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08.05.2024 08:25 Відповісти
Вічна Память і Слава,ми перед Вами схиляємо голови!
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08.05.2024 08:42 Відповісти
Вічна Пам'ять і наша щира вдячність мужнім братам з Грузії за захист України. Царство Небесне, дорогі захисники. Сумуємо з вашими рідними і співчуваємо у цьому великому горі 🙏
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08.05.2024 08:58 Відповісти
Сльози ... Героям вічна слава! Дякую шляхетним синам Грузії. І схиляю голову.
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09.05.2024 12:39 Відповісти
 
 