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Захищаючи Україну, загинув воїн ЗСУ Євген Алєксєєв. ФОТО

6 травня при виконання бойового завдання на Донеччині загинув воїн ЗСУ Євген Алєксєєв.

Про це повідомив військовий Олександр Матяш, інформує Цензор.НЕТ.

Загинув Євген Алєксєєв

"Женя Алєксєєв загинув виконуючи завдання в донецькій області 06.05.2024

Я прошу всіх своїх допомогти родині мого друга з яким я прожив ціле життя. Послання на банку нижче. Про чин похорону я сповіщу окремо трохи пізніше", - написав Матяш.

Допомогти сім'ї Алєксєєва Є.:

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5375 4112 1836 8137

Також читайте: Під час виконання бойового завдання загинули три воїни Стрийського батальйону ТРО - Олександр Луковець, Оксана Демчук та Андрій Сидор. ФОТО

Матяш пост

Автор: 

втрати (4396)


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Топ коментарі
+27
Співчуття рідним та близьким.
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08.05.2024 18:34
+25
Земля тобі пухом, Герою!
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08.05.2024 18:36
+14
Вічна памʼять Герою нашої краіни !!

Біль та сум за Героєм Украіни 😪😪😪
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08.05.2024 18:51
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Співчуття рідним та близьким.
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08.05.2024 18:34 Відповісти
Земля тобі пухом, Герою!
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08.05.2024 18:36 Відповісти
Vi4na Pam'yat'.🙏
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08.05.2024 18:38 Відповісти
Вічна памʼять Герою нашої краіни !!

Біль та сум за Героєм Украіни 😪😪😪
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08.05.2024 18:51 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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08.05.2024 19:06 Відповісти
😡❤️⚔️🪖🤬✊❤️✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦‼️‼️‼️🫡🫡🌻🌻
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08.05.2024 19:09 Відповісти
клята війна забирає Цвіт Нації
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08.05.2024 21:37 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏
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08.05.2024 22:03 Відповісти
Чудова "мотивація": спочатку тобою збивають КАБи, а потім твоя сімя пробирається по світу.

Або ти втрачаєш кінцівки і сам клянчиш донати на протез.

"Твоя батьківщина кине тебе синок, завжди"©
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09.05.2024 10:26 Відповісти
Боляче.. 10 років війна, ніяк не вдається звикнути до втрат(. Спочивай у мирі, Воїн. Уклін Тобі Євген, до землі. Вічна пам"ять.
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09.05.2024 14:58 Відповісти
Чомусь неможливо відправити гроші на монобанк . Весь час вискакує "помилка"
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12.06.2024 14:22 Відповісти
 
 