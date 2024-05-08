Захищаючи Україну, загинув воїн ЗСУ Євген Алєксєєв. ФОТО

6 травня при виконання бойового завдання на Донеччині загинув воїн ЗСУ Євген Алєксєєв.

Про це повідомив військовий Олександр Матяш, інформує Цензор.НЕТ.

"Женя Алєксєєв загинув виконуючи завдання в донецькій області 06.05.2024

Я прошу всіх своїх допомогти родині мого друга з яким я прожив ціле життя. Послання на банку нижче. Про чин похорону я сповіщу окремо трохи пізніше", - написав Матяш.

Допомогти сім'ї Алєксєєва Є.:

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5375 4112 1836 8137

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