Захищаючи Україну, загинув воїн ЗСУ Євген Алєксєєв. ФОТО
6 травня при виконання бойового завдання на Донеччині загинув воїн ЗСУ Євген Алєксєєв.
Про це повідомив військовий Олександр Матяш, інформує Цензор.НЕТ.
"Женя Алєксєєв загинув виконуючи завдання в донецькій області 06.05.2024
Я прошу всіх своїх допомогти родині мого друга з яким я прожив ціле життя. Послання на банку нижче. Про чин похорону я сповіщу окремо трохи пізніше", - написав Матяш.
Допомогти сім'ї Алєксєєва Є.:
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/fo37J7KDY
Номер картки банки
5375 4112 1836 8137
Топ коментарі
+27 время
показати весь коментар08.05.2024 18:34
+25 Kord D
показати весь коментар08.05.2024 18:36
+14 Amber
показати весь коментар08.05.2024 18:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Біль та сум за Героєм Украіни 😪😪😪
Або ти втрачаєш кінцівки і сам клянчиш донати на протез.
"Твоя батьківщина кине тебе синок, завжди"©