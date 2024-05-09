Захищаючи Україну, загинув автор найвідомішого фото випаленого Серебрянського лісу, воїн Денис Зелений. ФОТО

На війні загинув автор унікальних кадрів випаленого Серебрянського лісу Денис Зелений. Він був офіцером секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у мережі кондитерських Honey, де воїн працював менеджером до мобілізації.

"Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки в строю!", - йдеться в повідомленні.

Напередодні Великодня Денис приїздив у Київ та записував відео для Honey, в якій пекли паски. Саме Денис є автором найвідомішого фото Серебрянського лісництва на заході сонця.

На фото видно, що російська артилерія на місці колись пишного соснового лісу залишила випалені дерева без верхівок. Серебрянське лісництво розташоване неподалік Кремінної на Луганщині, з осені 2022 року тут пролягає лінія фронту. Тут точаться активні бойові дії.

Частина лісу належить до ботанічного заказника місцевого значення "Серебрянський" - це понад 107 гектарів різноманітних екосистем. Раніше тут мешкали близько 200 червонокнижних лосів, а також косулі, благородні плямисті олені, кабани, зайці, лиси, борсуки тощо.

Нагадаємо, днями на Авдіївському напрямку загинули двоє добровольців з Грузії - Бесо Ломідзе і Дато Гогадзе.

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