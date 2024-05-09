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Новини Фото
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Захищаючи Україну, загинув автор найвідомішого фото випаленого Серебрянського лісу, воїн Денис Зелений. ФОТО

На війні загинув автор унікальних кадрів випаленого Серебрянського лісу Денис Зелений. Він був офіцером секції оперативного планування батальйону "Хорив" бригади Нацгвардії "Буревій".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у мережі кондитерських Honey, де воїн працював менеджером до мобілізації.

"Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг. Навіки в строю!", - йдеться в повідомленні.

Загинув Денис Зелений

Напередодні Великодня Денис приїздив у Київ та записував відео для Honey, в якій пекли паски. Саме Денис є автором найвідомішого фото Серебрянського лісництва на заході сонця.

фото Серебрянського лісництва

На фото видно, що російська артилерія на місці колись пишного соснового лісу залишила випалені дерева без верхівок. Серебрянське лісництво розташоване неподалік Кремінної на Луганщині, з осені 2022 року тут пролягає лінія фронту. Тут  точаться активні бойові дії. 

Частина лісу належить до ботанічного заказника місцевого значення "Серебрянський" - це понад 107 гектарів різноманітних екосистем. Раніше тут мешкали близько 200 червонокнижних лосів, а також косулі, благородні плямисті олені, кабани, зайці, лиси, борсуки тощо.

Нагадаємо, днями на Авдіївському напрямку загинули двоє добровольців з Грузії - Бесо Ломідзе і Дато Гогадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув воїн ЗСУ Євген Алєксєєв. ФОТО

Автор: 

Національна гвардія (1528) втрати (4396) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+41
Епічне фото! (( Спочивай у мирі, Козаче.. На колінах. Боляче. Талановита людина.
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09.05.2024 12:33
+29
Боляче ....😪😪😪
Світла памʼять Герою Украіни !!
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09.05.2024 12:36
+20
Герою Слава !!!🙏
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09.05.2024 12:38
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Епічне фото! (( Спочивай у мирі, Козаче.. На колінах. Боляче. Талановита людина.
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09.05.2024 12:33 Відповісти
чоловіки, що виїхали за кордон після лютого 2022, складають 21% біженців з України, очевидно, що їм пофіг на долю України і на тих, хто гине на фронті, недокомлект в піхоті складає 40%,з тих кого мобілізовують більше половини приходить з купою довідок, що вони практично є 'інвалідами' на їх думку і воювати не можуть. До кого причитання? Найбільше ті, що воюють чекають на поповнення в свої ряди, хто стане пліч-опліч, бо ніяка зброя сама не стріляє. Не треба розповідати про свій вдаваний патріотизм, коли його нема. Всі патріоти зараз на передку, інші вже б заткнулися. Владу завжди можна змінити, якщо є держава і народ.
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09.05.2024 12:54 Відповісти
там де кацапські лапті топчуться, там навіть від посадок самі спогади лишилися, я не кажу вже про містечка та села(((( Виродки прокляті, молю Бога щоб всі кацапи здохли!
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09.05.2024 12:35 Відповісти
Боляче ....😪😪😪
Світла памʼять Герою Украіни !!
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09.05.2024 12:36 Відповісти
😓😓😓
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09.05.2024 12:36 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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09.05.2024 12:38 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦
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09.05.2024 12:57 Відповісти
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
🙏Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!🙏
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09.05.2024 13:10 Відповісти
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09.05.2024 13:18 Відповісти
Коли вже побачимо на передовій беzумну, м.аліну, богуцьку?
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09.05.2024 14:09 Відповісти
"не будіть лихо, доки воно тихо", бо вже було у Лисичанську.
закінчилось втечею ЗСУ з міста...

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09.05.2024 15:36 Відповісти
Это же надо ,природа создала такое убожище с безобразным и тупым фейсом,как такое могло вообще вылупиться ?
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11.05.2024 13:17 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

кляте місце цей Серебрянський ліс.
скільки вже у ньому загинуло українських Воїнів
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09.05.2024 15:39 Відповісти
Давай сначала меняй владу а там будет видно, а то когда 31 год разворовывали Украину новые доморощенные ротшильды то вы были у них у халуях и теперь хотите иванами и петями из деревень защитить наворованное добро которое им не принадлежит
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11.05.2024 13:14 Відповісти
 
 