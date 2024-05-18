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На фронте погиб актер-кукловод, военный Евгений Невинский

євген,невинський

Евгений Невинский 27 июля 2023 года пропал без вести на Запорожском направлении. Недавно генетическая экспертиза подтвердила гибель военного 118 бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр Международного союза деятелей театра кукол.

Как отмечается, Евгений Невинский с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцем защищать Украину. Он служил в 118 бригаде. 27 июля 2023 года он исчез на Запорожском направлении.

"Мы долгое время надеялись на лучшее, однако худшее подтвердилось. Евгения Антоновича забрала война... Генетическая экспертиза подтвердила, что Евгений Невинский теперь уже является нашим небесным защитником", - говорится в сообщении.

"Выпускник Театрального факультета ХНУМ имени И.П. Котляревского, замечательный актер, ведущий мастер сцены Киевского театра кукол на левом берегу Днепра, гениальный конструктор, много лет колдовал с механизацией кукол как в своем родном театре, так и в Киевском академическом театре кукол, талантливый преподаватель, который учил наших студентов Кафедры искусства театра кукол КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого искусству изготовления театральной куклы, Гений Антонович, как его звали студенты и коллеги, именно таким мы его будем помнить", - отмечается в заметке.

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Загинув актор-лялькар Євген Невинський
Фото: Государственный музей игрушек

"Светлая память кукольнику, мастеру, коллеге, учителю, защитнику...Кланяемся доземно нашему Герою!", - написали коллеги

О времени и месте захоронения Евгения Невинского будет сообщено отдельно.

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Представители Международного союза деятелей театра кукол обратились с предложением собрать средства для помощи его жене и семье провести героя достойно.

Вы можете внести сумму на карту независимого театра кукол "Вартові казок" (г. Киев):

Получатель: МОЛОДОЙ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

IBAN: UA693052990262046400933568278

РНОКПП/ЕГРПОУ: 3248605432

Назначение платежа: Пополнение счета, МОЛОДОЙ Р.В.

Или номер карты

5457 0822 7526 1464

Автор: 

театр (229) потери (4372) ВСУ (6551)


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Топ комментарии
+22
Когда прочитаем - на фронте погиб такой то податковый инспектор или таможенный инспектор или такой то прокурор,ни один из этих категорий не пошел добровольцем и не погиб,все сидят в своих кабинетах,при хабарях и любовницах.
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18.05.2024 11:29
+21
Світла пам'ять Герою!
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18.05.2024 11:17
+20
Царство Небесне Евгену....але я так розумію шо держава гідно героя поховати не може ? повинна дружина збирати на поховання
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18.05.2024 11:16
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Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне Евгену....але я так розумію шо держава гідно героя поховати не може ? повинна дружина збирати на поховання
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18.05.2024 11:16 Ответить
Світла пам'ять Герою!
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18.05.2024 11:17 Ответить
Низький уклін, Захисникам України та їх Родинам! Пам'ятаймо Героїв!
Прикро, що поки Захисники боронять життям Свободу України з 2022 року, за їх спинами, особи-дристуни, розводять пусто-порожні теревені, щоб зірвати Заходи Мобілізації на користь московітам!!
Історія України, з 1918-19 років, з Крутами і концтаборами ГУЛАГУ, повертається щоразу в Україну з московії, великою КРИВАВОЮ пам'яттю!!

Схаменіться Українці бо будуть нові КРУТИ…
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18.05.2024 11:21 Ответить
А тобі для кого, ця інформація треба?
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18.05.2024 12:01 Ответить
Вічна памʼять Герою України та щирі співчуття родині Євгена ...😪😪😪
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18.05.2024 11:28 Ответить
Когда прочитаем - на фронте погиб такой то податковый инспектор или таможенный инспектор или такой то прокурор,ни один из этих категорий не пошел добровольцем и не погиб,все сидят в своих кабинетах,при хабарях и любовницах.
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18.05.2024 11:29 Ответить
100500. Жодних цих гнид ми не побачимо дохлими загиблими. Йдуть від нас найкращі.
Вічна пам'ять героям.
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18.05.2024 16:35 Ответить
Царство Небесне.
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18.05.2024 11:48 Ответить
Герою Слава !!!Тому , хто дарував радість дітям 🙏
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18.05.2024 11:58 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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18.05.2024 12:28 Ответить
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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18.05.2024 19:15 Ответить
 
 