На фронте погиб актер-кукловод, военный Евгений Невинский

Евгений Невинский 27 июля 2023 года пропал без вести на Запорожском направлении. Недавно генетическая экспертиза подтвердила гибель военного 118 бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский центр Международного союза деятелей театра кукол.

Как отмечается, Евгений Невинский с первых дней полномасштабного вторжения пошел добровольцем защищать Украину. Он служил в 118 бригаде. 27 июля 2023 года он исчез на Запорожском направлении.

"Мы долгое время надеялись на лучшее, однако худшее подтвердилось. Евгения Антоновича забрала война... Генетическая экспертиза подтвердила, что Евгений Невинский теперь уже является нашим небесным защитником", - говорится в сообщении.

"Выпускник Театрального факультета ХНУМ имени И.П. Котляревского, замечательный актер, ведущий мастер сцены Киевского театра кукол на левом берегу Днепра, гениальный конструктор, много лет колдовал с механизацией кукол как в своем родном театре, так и в Киевском академическом театре кукол, талантливый преподаватель, который учил наших студентов Кафедры искусства театра кукол КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого искусству изготовления театральной куклы, Гений Антонович, как его звали студенты и коллеги, именно таким мы его будем помнить", - отмечается в заметке.

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Фото: Государственный музей игрушек

"Светлая память кукольнику, мастеру, коллеге, учителю, защитнику...Кланяемся доземно нашему Герою!", - написали коллеги

О времени и месте захоронения Евгения Невинского будет сообщено отдельно.

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Представители Международного союза деятелей театра кукол обратились с предложением собрать средства для помощи его жене и семье провести героя достойно.

Вы можете внести сумму на карту независимого театра кукол "Вартові казок" (г. Киев):

Получатель: МОЛОДОЙ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

IBAN: UA693052990262046400933568278

РНОКПП/ЕГРПОУ: 3248605432

Назначение платежа: Пополнение счета, МОЛОДОЙ Р.В.

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