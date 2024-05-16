В бою за Украину погиб имам одной из харьковских мечетей Артур Якубов. ФОТО

14 мая на Харьковщине погиб 34-летний Артур Якубов, который был имамом одной из мечетей Духовного управления мусульман Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Духовное управление Мусульман Крыма (ДУМК).

"Все мы принадлежим Аллаху, и все мы к Нему вернемся. Вчера (14 мая, - ред.) в боях за родную Харьковщину погиб наш брат и товарищ, имам Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым Артур Якубов.

Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Артура. У нашего брата осталась жена и трое детей", - говорится в сообщении.

В 2023 году Артур Якубов добровольно вступил в Силы обороны, рассказала журналистка Эльвина Сейтбуллаева.

"Во время полномасштабной войны он собственными глазами видел российское вторжение и первые бои на Харьковщине. Он вывез семью за границу, а сам вернулся в Украину. Его дом, который находился в одном из сел в окрестностях Харькова, разрушили российские захватчики", - написала она.

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В мирной жизни Артур Якубов также преподавал в крымскотатарском лицее "Birlik School" в селе Чайка Киевской области. Волонтерил в прифронтовых регионах.