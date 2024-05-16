У бою за Україну загинув імам однієї з харківських мечетей Артур Якубов. ФОТО

14 травня на Харківщині загинув 34-річний Артур Якубов, який був імамом однієї з мечетей Духовного управління мусульман Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Духовне управління Мусульману Криму (ДУМК).

"Всі ми належимо Аллаху, і всі ми до Нього повернемось. Вчора (14 травня, - ред.) в боях за рідну Харківщину загинув наш брат та товариш, імам Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Артур Якубов.

Висловлюємо щирі співчуття сім‘ї, друзям та близьким Артура. У нашого брата залишилась дружина і троє діточок", - йдеться в повідомленні.

У 2023 році Артур Якубов добровільно вступив до Сил оборони, розповіла журналістка Ельвіна Сейтбуллаєва.

"Під час повномасштабної війни він на власні очі бачив російське вторгнення та перші бої на Харківщині. Він вивіз родину за кордон, а сам повернувся в Україну. Його будинок, який знаходився в одному з сіл на околицях Харкова, зруйнували російські загарбники", - написала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею Віталій Крутий

У мирному житті Артур Якубов також викладав у кримськотатарському ліцеї "Birlik School" у селі Чайка Київської області. Волонтерив у прифронтових регіонах.