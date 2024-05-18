На фронті загинув актор-лялькар, військовий Євген Невинський

Євген Невинський 27 липня 2023 року зник безвісти на Запорізькому напрямку. Нещодавно генетична експертиза підтвердила загибель військового 118 бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок.

Як зазначається, Євген Невинський з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Він служив у 118 бригаді. 27 липня 2023 року він зник на Запорізькому напрямку.

"Ми довгий час сподівалися на краще, однак найгірше підтвердилося. Євгенія Антоновича забрала війна… Генетична експертиза підтвердила, що Євген Невинський тепер вже є нашим небесним захисником", - ідеться в повідомленні.

"Випускник Театрального факультету ХНУМ імені І.П. Котляревського, чудовий актор, провідний майстер сцени Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра, геніальний конструктор, що багато років чаклував з механізацією ляльок як у своєму рідному театрі, так і у Київському академічному театрі ляльок, талановитий викладач, що вчив наших студентів Кафедра мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого мистецтву виготовленню театральної ляльки, Геній Антонович, як його звали студенти й колеги, саме таким ми його пам'ятатимемо", - зазначається в дописі.

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Фото: Державний музей іграшок

"Світла пам’ять лялькарю, майстру, колезі, вчителю, захиснику…Вклоняємося доземно нашому Герою!", - написали колеги

Про час і місце поховання Євгена Невинського буде повідомлено окремо.

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Представники Міжнародної спілки діячів театру ляльок звернулися з пропозицією зібрати кошти для допомоги його дружині та родині провести героя гідно.

Ви можете внести суму на картку незалежного театру ляльок "Вартові казок" (м. Київ):

Отримувач: МОЛОДІЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

IBAN: UA693052990262046400933568278

РНОКПП/ЄДРПОУ: 3248605432

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