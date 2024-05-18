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Новини
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На фронті загинув актор-лялькар, військовий Євген Невинський

євген,невинський

Євген Невинський 27 липня 2023 року зник безвісти на Запорізькому напрямку. Нещодавно генетична експертиза підтвердила загибель військового 118 бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український центр Міжнародної спілки діячів театру ляльок.

Як зазначається, Євген Невинський з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Він служив у 118 бригаді. 27 липня 2023 року він зник на Запорізькому напрямку.

"Ми довгий час сподівалися на краще, однак найгірше підтвердилося. Євгенія Антоновича забрала війна… Генетична експертиза підтвердила, що Євген Невинський тепер вже є нашим небесним захисником", - ідеться в повідомленні.

"Випускник Театрального факультету ХНУМ імені І.П. Котляревського, чудовий актор, провідний майстер сцени Київського театру ляльок на лівому березі Дніпра, геніальний конструктор, що багато років чаклував з механізацією ляльок як у своєму рідному театрі, так і у Київському академічному театрі ляльок, талановитий викладач, що вчив наших студентів Кафедра мистецтва театру ляльок КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого мистецтву виготовленню театральної ляльки, Геній Антонович, як його звали студенти й колеги, саме таким ми його пам'ятатимемо", - зазначається в дописі.

Також дивіться: У боях за Україну загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко. ФОТО

Загинув актор-лялькар Євген Невинський
Фото: Державний музей іграшок

"Світла пам’ять лялькарю, майстру, колезі, вчителю, захиснику…Вклоняємося доземно нашому Герою!", - написали колеги

Про час і місце поховання Євгена Невинського буде повідомлено окремо.

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Представники Міжнародної спілки діячів театру ляльок звернулися з пропозицією зібрати кошти для допомоги його дружині та родині провести героя гідно.

Ви можете внести суму на картку незалежного театру ляльок "Вартові казок" (м. Київ): 

Отримувач: МОЛОДІЙ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

IBAN: UA693052990262046400933568278

РНОКПП/ЄДРПОУ: 3248605432

Призначення платежу: Поповнення рахунку, МОЛОДІЙ Р.В.

Або номер картки

5457 0822 7526 1464

Автор: 

театр (158) втрати (4386) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+22
Когда прочитаем - на фронте погиб такой то податковый инспектор или таможенный инспектор или такой то прокурор,ни один из этих категорий не пошел добровольцем и не погиб,все сидят в своих кабинетах,при хабарях и любовницах.
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18.05.2024 11:29
+21
Світла пам'ять Герою!
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18.05.2024 11:17
+20
Царство Небесне Евгену....але я так розумію шо держава гідно героя поховати не може ? повинна дружина збирати на поховання
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18.05.2024 11:16
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Царство Небесне Евгену....але я так розумію шо держава гідно героя поховати не може ? повинна дружина збирати на поховання
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18.05.2024 11:16 Відповісти
Світла пам'ять Герою!
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18.05.2024 11:17 Відповісти
Низький уклін, Захисникам України та їх Родинам! Пам'ятаймо Героїв!
Прикро, що поки Захисники боронять життям Свободу України з 2022 року, за їх спинами, особи-дристуни, розводять пусто-порожні теревені, щоб зірвати Заходи Мобілізації на користь московітам!!
Історія України, з 1918-19 років, з Крутами і концтаборами ГУЛАГУ, повертається щоразу в Україну з московії, великою КРИВАВОЮ пам'яттю!!

Схаменіться Українці бо будуть нові КРУТИ…
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18.05.2024 11:21 Відповісти
А тобі для кого, ця інформація треба?
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18.05.2024 12:01 Відповісти
Вічна памʼять Герою України та щирі співчуття родині Євгена ...😪😪😪
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18.05.2024 11:28 Відповісти
Когда прочитаем - на фронте погиб такой то податковый инспектор или таможенный инспектор или такой то прокурор,ни один из этих категорий не пошел добровольцем и не погиб,все сидят в своих кабинетах,при хабарях и любовницах.
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18.05.2024 11:29 Відповісти
100500. Жодних цих гнид ми не побачимо дохлими загиблими. Йдуть від нас найкращі.
Вічна пам'ять героям.
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18.05.2024 16:35 Відповісти
Царство Небесне.
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18.05.2024 11:48 Відповісти
Герою Слава !!!Тому , хто дарував радість дітям 🙏
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18.05.2024 11:58 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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18.05.2024 12:28 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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18.05.2024 19:15 Відповісти
 
 