РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12012 посетителей онлайн
Новости
5 876 16

В боях за Украину погиб детский тренер по акробатике Андрей Лыфар

Андрій Лифар

6 мая на Донецком направлении погиб тренер по прыжкам на батуте и акробатической дорожке Лисичанска Андрей Лыфар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"До полномасштабного вторжения Андрей Лыфар тренировал детей прыжкам на батуте и акробатической дорожке в местной детско-юношеской школе. Его воспитанники неоднократно становились призерами и победителями всеукраинских соревнований. Андрей был фанатом своего дела, дети обожали своего преподавателя.

С началом полномасштабного вторжения Андрей принял мужественное решение стать на защиту своей Родины и вступил в ряды ТРО", - говорится в сообщении.

Военнослужащий получил позывной "Акробат" и более двух лет успешно уничтожал врага вместе с побратимами. "Акробат" дважды выводил свой личный состав из окружения и стал умелым воином. Погиб Андрей Лыфар сдерживая наступление оккупантов на Донецком направлении 16 мая.

В Украинской федерации гимнастики сообщили, что погибший герой из Лисичанска. В этом городе и воспитывал будущих спортсменов.

"Благодаря ему и таким стальным воинам, как он - Украина держится и непременно победит!" - написали в Федерации.

Напомним, в ночь на 22 мая, защищая Украину, погиб бывший легкоатлет Олег Мельничук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Иван Кавка погиб на Запорожском направлении. ФОТО

Автор: 

спорт (2425) потери (4378) ВСУ (6565)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Царство Небесне.
показать весь комментарий
23.05.2024 12:17
+8
Вічна слава ГЕРОЯМ. На колінах. Спочивай з миром, Воїне, твоя війна закінчилась. Боляче.
показать весь комментарий
23.05.2024 13:06
+7
Вічна Пам'ять Герою, його навчені діти будуть вічною згадкою,що він був,що він є,що він буде....
показать весь комментарий
23.05.2024 12:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вам аби на кістках пропіаритись.
Хвилина мовчання - то не для вас. Для вас - діди на палочкє.
Хоч набридле 19 з ніку прибрали, прогресуєте.
показать весь комментарий
23.05.2024 12:27 Ответить
Може підете геть з цієї сторінки? Вам тут не місце
показать весь комментарий
23.05.2024 12:37 Ответить
Порушили мовчання саме ви.
Замовкнете - замовкну і я.
показать весь комментарий
23.05.2024 12:40 Ответить
Продовжуєте вважати себе вишє другіх, вправє всєм указивать, куда жіть. Типова для русні поведінка. Тому вас і не *******. Терплять, поки є гроші з надр Сибіру та ЯЗ. Але ніде не раді, та все думають про себе: "платіть вже і забирайтесь геть".
показать весь комментарий
23.05.2024 12:46 Ответить
Ні, три. Ви знову тут зареєструвались.
показать весь комментарий
23.05.2024 12:57 Ответить
Царство Небесне.
показать весь комментарий
23.05.2024 12:17 Ответить
Вічна Пам'ять Герою, його навчені діти будуть вічною згадкою,що він був,що він є,що він буде....
показать весь комментарий
23.05.2024 12:36 Ответить
🙏🏼
показать весь комментарий
23.05.2024 12:38 Ответить
Світла памʼять Герою України 😪😪😪

Смерть москалям на нашій землі !!
показать весь комментарий
23.05.2024 12:48 Ответить
Нехай подохнуть всі ті, хто готував країну не до війни, а для шашликів і стелив асфальт для російських танків.
показать весь комментарий
23.05.2024 13:05 Ответить
От якраз вони і не дохнуть, навпаки.
Помирають ті, хто готувався до протилежного.
А у тих, хто готував країну до шашликів, шашлик є. На відміну від решти країни.
показать весь комментарий
23.05.2024 13:22 Ответить
Вічна слава ГЕРОЯМ. На колінах. Спочивай з миром, Воїне, твоя війна закінчилась. Боляче.
показать весь комментарий
23.05.2024 13:06 Ответить
 
 