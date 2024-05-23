В боях за Украину погиб детский тренер по акробатике Андрей Лыфар

6 мая на Донецком направлении погиб тренер по прыжкам на батуте и акробатической дорожке Лисичанска Андрей Лыфар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

"До полномасштабного вторжения Андрей Лыфар тренировал детей прыжкам на батуте и акробатической дорожке в местной детско-юношеской школе. Его воспитанники неоднократно становились призерами и победителями всеукраинских соревнований. Андрей был фанатом своего дела, дети обожали своего преподавателя.

С началом полномасштабного вторжения Андрей принял мужественное решение стать на защиту своей Родины и вступил в ряды ТРО", - говорится в сообщении.

Военнослужащий получил позывной "Акробат" и более двух лет успешно уничтожал врага вместе с побратимами. "Акробат" дважды выводил свой личный состав из окружения и стал умелым воином. Погиб Андрей Лыфар сдерживая наступление оккупантов на Донецком направлении 16 мая.

В Украинской федерации гимнастики сообщили, что погибший герой из Лисичанска. В этом городе и воспитывал будущих спортсменов.

"Благодаря ему и таким стальным воинам, как он - Украина держится и непременно победит!" - написали в Федерации.

Напомним, в ночь на 22 мая, защищая Украину, погиб бывший легкоатлет Олег Мельничук.

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