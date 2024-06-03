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Защищая Украину, погиб историк Вячеслав Залевский. ФОТОрепортаж

Во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении погиб боец 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Вячеслав Залевский с псевдонимом "Хміль".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Історичну правду", об этом сообщили на Facebook-странице сообщества "Музеї Вінниці".

"С болью и грустью сообщаем, что в вооруженной борьбе за Свободу и Независимость Украины погиб в бою Вячеслав ("Хміль") Залевский (1999-2024) - многолетний друг и волонтер Центра истории Винницы и Музея Винницы", - говорится в сообщении.

Вячеслав Залевский также был членом клуба военно-исторической реконструкции "Лев і Архангел" Винницкого исторического общества.

В начале 2024 года добровольно присоединился к рядам 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, служил в роте огневой поддержки в составе минометного расчета. Погиб во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении.

"Я с гордостью скажу: этот человек сделал больше, чем я и большинство людей, которые находятся рядом со мной. Он был именно тем человеком, которым гордятся командиры. Поэтому наша задача - никогда не забывать таких бойцов и помогать семье, которая вырастила этого тигра", - написал о Вячеславе его командир.

Что известно о Вячеславе Залевском?

Родился 12 декабря в селе Пиковец Хмельницкого района Винницкой области. Учась на историческом факультете ВГПУ имени Михаила Коцюбинского, в 2019 году присоединился к реконструкторскому движению.

Был участником ряда военно-патриотических фестивалей, образовательных и мемориальных мероприятий в Бердичеве, Виннице, Каменце-Подольском, Киеве, Львове и других городах и городках.

Как волонтер систематически помогал в работе Центра истории Винницы, а затем Музея Винницы, участвовал в международных, всеукраинских и региональных музейных проектах и выставках, в частности - международной выставке "За волю України", совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне.

У Вячеслава остались мать, отец и два младших брата.

Вячеслав Залевський
Вячеслав Залевський
Вячеслав Залевський
Вячеслав Залевський
Вячеслав Залевський
Вячеслав Залевський

Автор: 

потери (4398) Азов (795)


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Pam'yat i Slava...
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03.06.2024 07:05 Ответить
Гине найкращий цвіт нації. Біль🥀
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03.06.2024 07:12 Ответить
Честь! 🫡🇺🇦
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03.06.2024 07:39 Ответить
Історик загинув, а клоун по куротах вдарив потужно
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03.06.2024 08:44 Ответить
Герою Слава!!!🙏
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03.06.2024 08:59 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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03.06.2024 09:52 Ответить
Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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03.06.2024 11:10 Ответить
Схиляю голову.
Там біля тополі калина росте
Мамині очі чекають тебе,
Сива у розпачі плаче,
Сина все чекає - Та в Бога вже його душа(((
Дуже боляче. Сльози. Спочивай у мирі Герой.
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03.06.2024 11:15 Ответить
Щоразу дивуюся. Я часто дивлюсь в Золкіна бесіди з рос.полоненими, щоразу якісь тупі песонажі, що полонені, що їх дружини/мамки.. Порівнюю весь час склад армії орди та нашої. Ми, на жаль, втрачаємо цвіт нації, найкращих, освічених, розумних, красивих, шляхетних.. І кого втрачає орда?? Біосміття((( Прикро.
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03.06.2024 11:18 Ответить
 
 