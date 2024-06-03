Защищая Украину, погиб историк Вячеслав Залевский. ФОТОрепортаж
Во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении погиб боец 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Вячеслав Залевский с псевдонимом "Хміль".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Історичну правду", об этом сообщили на Facebook-странице сообщества "Музеї Вінниці".
"С болью и грустью сообщаем, что в вооруженной борьбе за Свободу и Независимость Украины погиб в бою Вячеслав ("Хміль") Залевский (1999-2024) - многолетний друг и волонтер Центра истории Винницы и Музея Винницы", - говорится в сообщении.
Вячеслав Залевский также был членом клуба военно-исторической реконструкции "Лев і Архангел" Винницкого исторического общества.
В начале 2024 года добровольно присоединился к рядам 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, служил в роте огневой поддержки в составе минометного расчета. Погиб во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении.
"Я с гордостью скажу: этот человек сделал больше, чем я и большинство людей, которые находятся рядом со мной. Он был именно тем человеком, которым гордятся командиры. Поэтому наша задача - никогда не забывать таких бойцов и помогать семье, которая вырастила этого тигра", - написал о Вячеславе его командир.
Что известно о Вячеславе Залевском?
Родился 12 декабря в селе Пиковец Хмельницкого района Винницкой области. Учась на историческом факультете ВГПУ имени Михаила Коцюбинского, в 2019 году присоединился к реконструкторскому движению.
Был участником ряда военно-патриотических фестивалей, образовательных и мемориальных мероприятий в Бердичеве, Виннице, Каменце-Подольском, Киеве, Львове и других городах и городках.
Как волонтер систематически помогал в работе Центра истории Винницы, а затем Музея Винницы, участвовал в международных, всеукраинских и региональных музейных проектах и выставках, в частности - международной выставке "За волю України", совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне.
У Вячеслава остались мать, отец и два младших брата.
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