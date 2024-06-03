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Защищая Украину, погиб грузинский боец ​​Хвича Гвинджишвили. ФОТО

Защищая Украину от полномасштабной агрессии РФ, погиб грузинский боец Хвича Гвинджишвили.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на руководителя грузинской группы Сил специальных операций ВСУ Вано Надирадзе, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Гвинджишвили воевал на Харьковском направлении. Больше подробностей пока не сообщается.

Захищаючи Україну, загинув грузинський боєць Хвіча Гвінджішвілі

Всего в результате агрессии России в Украине погибли более 60 грузинских бойцов.

Ранее сообщалось, что защищая Украину, в Донецкой области погиб доброволец из Нидерландов. Он воевал в Украинском иностранном легионе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб историк Вячеслав Залевский. ФОТОрепортаж

 

Автор: 

Харьковщина (5577) потери (4398)


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Топ комментарии
+36
Вічна слава герою!!!
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03.06.2024 16:32
+31
Царство небесное тебе, Герой! Героям - Слава!!!
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03.06.2024 16:36
+18
Слава Герою на віка!!!
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03.06.2024 16:41
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Вічна слава герою!!!
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03.06.2024 16:32 Ответить
Царство небесное тебе, Герой! Героям - Слава!!!
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03.06.2024 16:36 Ответить
Слава Герою на віка!!!
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03.06.2024 16:41 Ответить
R.I.P. герої не вмирають!
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03.06.2024 16:43 Ответить
Як Українці захищали Грузію від рашистів і їх маріонеток, так і Грузини, захищають Україну від рашистів!
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03.06.2024 16:53 Ответить
Грузинський воїн! Слава Герою!
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03.06.2024 16:54 Ответить
Дякуємо тобі, Хвіча, за звитягу та хоробрість.
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03.06.2024 17:03 Ответить
Грузини нормальні люди, я їх поважаю! Слава Герою!
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03.06.2024 17:08 Ответить
Сакартвело Герою Слава!!!🙏
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03.06.2024 17:49 Ответить
Дякуємо Вічна пам'ять героям
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03.06.2024 19:06 Ответить
Земля пухом ... гарній людині. Їх достатньо в природі
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03.06.2024 20:29 Ответить
 
 