Защищая Украину, погиб грузинский боец ​​Хвича Гвинджишвили. ФОТО

Защищая Украину от полномасштабной агрессии РФ, погиб грузинский боец Хвича Гвинджишвили.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на руководителя грузинской группы Сил специальных операций ВСУ Вано Надирадзе, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Гвинджишвили воевал на Харьковском направлении. Больше подробностей пока не сообщается.

Всего в результате агрессии России в Украине погибли более 60 грузинских бойцов.

Ранее сообщалось, что защищая Украину, в Донецкой области погиб доброволец из Нидерландов. Он воевал в Украинском иностранном легионе.

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