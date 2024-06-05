Защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Макар родом с Ивано-Франковщины. ФОТО

Защищая Украину, на войне погиб житель с.Сокол Ивано-Франковской области Макар Андрей Романович 03 декабря 1993 года рождения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Галицкую территориальную громаду.

Как отмечается, в феврале 2022 года Андрей вступил в ряды Национальной гвардии Украины, чтобы защищать свое государство.

Также смотрите: Защищая Украину, погиб грузинский боец ​​Хвича Гвинджишвили. ФОТО

О месте и обстоятельствах гибели Героя не сообщается.