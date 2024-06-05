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Защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Макар родом с Ивано-Франковщины. ФОТО

Защищая Украину, на войне погиб житель с.Сокол Ивано-Франковской области Макар Андрей Романович 03 декабря 1993 года рождения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Галицкую территориальную громаду.

Как отмечается, в феврале 2022 года Андрей вступил в ряды Национальной гвардии Украины, чтобы защищать свое государство.

Также смотрите: Защищая Украину, погиб грузинский боец ​​Хвича Гвинджишвили. ФОТО

Загиблий воїн Макар Андрій

О месте и обстоятельствах гибели Героя не сообщается.

Автор: 

военнослужащие (6142) потери (4386)


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05.06.2024 14:38 Ответить
Низький уклін тебе Андрію і подяка .Щирі співчуття родині і близьким.
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05.06.2024 14:47 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне герою...
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05.06.2024 14:53 Ответить
С.У.М.
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05.06.2024 15:42 Ответить
Добрий козак…. Спочивай з пошаною у спокої… всі ми там побачимось і будем варити москалів у смолі….
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05.06.2024 21:46 Ответить
 
 