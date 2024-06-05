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Новости Фото Война
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Защищая Украину, на войне погиб воин Игорь Гарбуз родом с Черниговщины. ФОТО

В бою с врагом на Луганщине погиб преподаватель Новгород-Северского медицинского колледжа - главный сержант Гарбуз Игорь Михайлович.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Новгород-Северская городская территориальная громада.

В сентябре 2022 года Герой Украины был мобилизован в ряды ВСУ, где "выполняя воинский долг по обороне и отпору вооруженной агрессии РФ против Украины, бесстрашно стоял на защите нашей Родины".

Воин погиб 3 июня 2024 года вблизи поселка Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.

На війні загинув головний сержант Гарбуз Ігор з Чернігівщини.

О времени и дате захоронения будет сообщено позже.

Также смотрите: Защищая Украину, на фронте погиб воин Андрей Макар родом из Ивано-Франковщины. ФОТО

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потери (4386)


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Вічна Пам'ять.
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05.06.2024 14:52 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне герою...
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05.06.2024 14:55 Ответить
Пошана Герою і співчуття родині 💙
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05.06.2024 15:24 Ответить
С.У.М.
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05.06.2024 15:40 Ответить
Слава українському герою славному воїну, який загинув захищаючи Україну від московської орди, споконвічного ворога нашого народ
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05.06.2024 16:20 Ответить
Світла пам'ять Воїну!
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05.06.2024 20:00 Ответить
Викладач був мобілізований...замість гнид.Це хіба за законом?
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05.06.2024 21:02 Ответить
 
 