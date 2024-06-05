Защищая Украину, на войне погиб воин Игорь Гарбуз родом с Черниговщины. ФОТО
В бою с врагом на Луганщине погиб преподаватель Новгород-Северского медицинского колледжа - главный сержант Гарбуз Игорь Михайлович.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Новгород-Северская городская территориальная громада.
В сентябре 2022 года Герой Украины был мобилизован в ряды ВСУ, где "выполняя воинский долг по обороне и отпору вооруженной агрессии РФ против Украины, бесстрашно стоял на защите нашей Родины".
Воин погиб 3 июня 2024 года вблизи поселка Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.
О времени и дате захоронения будет сообщено позже.
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Sashko Slastyon #543422
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Serhios Bond #490169
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