Маленькая девочка и пожилой мужчина устилают цветами дорогу перед кортежем с телом погибшего 22-летнего защитника Евгения Кружаева. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой дедушка и маленькая девочка устилают цветами дорогу, по которой должен проехать кортеж с телом погибшего в бою с оккупантами киевлянина Евгения Кружаева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, лейтенант Евгений Кружаев погиб в возрасте 22 лет.
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