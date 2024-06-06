Маленькая девочка и пожилой мужчина устилают цветами дорогу перед кортежем с телом погибшего 22-летнего защитника Евгения Кружаева. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой дедушка и маленькая девочка устилают цветами дорогу, по которой должен проехать кортеж с телом погибшего в бою с оккупантами киевлянина Евгения Кружаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лейтенант Евгений Кружаев погиб в возрасте 22 лет.

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