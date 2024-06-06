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Новости Видео Война
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Маленькая девочка и пожилой мужчина устилают цветами дорогу перед кортежем с телом погибшего 22-летнего защитника Евгения Кружаева. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой дедушка и маленькая девочка устилают цветами дорогу, по которой должен проехать кортеж с телом погибшего в бою с оккупантами киевлянина Евгения Кружаева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лейтенант Евгений Кружаев погиб в возрасте 22 лет.

Смотрите: Защищая Украину, на войне погиб воин Игорь Гарбуз родом с Черниговщины. ФОТО

Автор: 

потери (4393)


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Топ комментарии
+36
Нашому Герою , незламному та молодому вічна памʼять 😪😪😪
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06.06.2024 09:33
+34
Ця маленька україночка частинка майбутньої української незламної нації...
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06.06.2024 09:30
+27
Він мав жити і народити своїх дітей Щирі співчуття рідним Вічна пам'ять герою
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06.06.2024 10:00
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Ця маленька україночка частинка майбутньої української незламної нації...
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06.06.2024 09:30 Ответить
❤️
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06.06.2024 15:08 Ответить
Нашому Герою , незламному та молодому вічна памʼять 😪😪😪
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06.06.2024 09:33 Ответить
Царство Небесне! 🙏🙏🙏 😢🥀
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06.06.2024 11:13 Ответить
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06.06.2024 09:44 Ответить
Він мав жити і народити своїх дітей Щирі співчуття рідним Вічна пам'ять герою
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06.06.2024 10:00 Ответить
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06.06.2024 10:49 Ответить
🙏🙏🙏 😢🥀
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06.06.2024 11:14 Ответить
Нехай навіки будуть прокляті тварі, які готувались не до оборони країни, а до шашликів і стелили асфальт для російських танків.
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06.06.2024 12:21 Ответить
Translator

Боляче
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06.06.2024 20:29 Ответить
Царство Небесне! Та вічна пам'ять герою!
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06.06.2024 20:48 Ответить
*****, как же больно.....
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06.06.2024 22:54 Ответить
 
 