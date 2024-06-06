Окупанти вдарили авіабомбами по Селидовому на Донеччині, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж
Ввечері 5 червня російські загарбники вдарили двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН" по Селидовому на Донеччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
"Шестеро людей поранені через обстріл міста Селидове на Донеччині. Армія РФ вдарила по Селидовому 5 червня близько 22:10, ймовірно, двома авіабомбами", - йдеться у повідомленні.
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