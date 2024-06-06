Окупанти вдарили авіабомбами по Селидовому на Донеччині, 6 осіб дістали поранення. ФОТОрепортаж

Ввечері 5 червня російські загарбники вдарили двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН" по Селидовому на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

"Шестеро людей поранені через обстріл міста Селидове на Донеччині. Армія РФ вдарила по Селидовому 5 червня близько 22:10, ймовірно, двома авіабомбами", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 1 особа загинула, 4 дістали поранення внаслідок ранкового удару РФ по Донеччині. ФОТОрепортаж











