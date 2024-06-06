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Оккупанты ударили авиабомбами по Селидово на Донетчине, 6 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Вечером 5 июня российские захватчики ударили двумя авиабомбами "УМПБ Д-30СН" по Селидово в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

"Шесть человек ранены из-за обстрела города Селидово Донецкой области. Армия РФ ударила по Селидово 5 июня около 22:10, вероятно, двумя авиабомбами", - говорится в сообщении.

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Селидове
Селидове
Селидове
Селидове
Селидове
Селидове

Автор: 

Донецкая область (9718) бомбардировка (451)


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