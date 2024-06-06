Сутки на Донетчине: 4 человека погибли, 14 получили ранения. Под огнем рашистов 4 района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские оккупанты 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. 4 человека погибли, 14 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Волновахский район.
В результате обстрела РФ поврежден дом в Новоукраинке Угледарской громады.
Покровский район.
Ранения получили 7 человек в Селидово, повреждены 13 многоэтажек. В Горняке Кураховской громады повреждены 2 дома.
Краматорский район.
В Лиманской громаде повреждены 15 домов в Дробышево и 6 в Новом. В Берестке Ильиновской громады 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 8 объектов.
Бахмутский район.
В Торецкой громаде 1 человек погиб и 4 ранены в Пивничном; повреждены 17 домов в Нью-Йорке. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и многоэтажка.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 217 человек, в том числе 61 ребенок.
В течение 5 июня 4 человека погибли в результате российских ударов, а 14 получили ранения.
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