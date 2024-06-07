Війська РФ на Харківщині перегруповуються, на боротьбу з дезертирами кинули "Ахмат", - ОСУВ "Хортиця"
Війська РФ проводять перегрупування на Харківському напрямку та застосовують загороджувальні загони, до складу яких входять бойовики кадирівського "Ахмату".
Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ.
"На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ <...> На підтримку своїх дій ворог дотримується старої тактики виставлення загороджувальних загонів із-поміж особового складу підрозділу "Ахмат"", – розповів він.
За словами Волошина, у Вовчанську головна задача Сил оборони – стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення українських територій.
В районі Купʼянська складна ситуація: окупанти намагаються прорвати оборону українських військ з двох напрямків. Там Сили оборони мають зупинити ворога та примусити перейти його до оборони, додав речник ОСУВ "Хортиця".
Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що росіяни хочуть прорватися до життєво важливої траси на Костянтинівку
Будь ласка, зачекайте...
Інакше кадирівці їх в сраку вийобуть!
Знаємо, знаємо...
Мехмат, мехвод, нах-пох...
Добрий відсоток смертей підарів на рахунку ахматівців доречі , просто підари про це не знають а хто знає того розстрілюють