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Війська РФ на Харківщині перегруповуються, на боротьбу з дезертирами кинули "Ахмат", - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти

Війська РФ проводять перегрупування на Харківському напрямку та застосовують загороджувальні загони, до складу яких входять бойовики кадирівського "Ахмату".

Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ.

"На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ <...> На підтримку своїх дій ворог дотримується старої тактики виставлення загороджувальних загонів із-поміж особового складу підрозділу "Ахмат"", – розповів він.

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За словами Волошина, у Вовчанську головна задача Сил оборони – стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення українських територій.

В районі Купʼянська складна ситуація: окупанти намагаються прорвати оборону українських військ з двох напрямків. Там Сили оборони мають зупинити ворога та примусити перейти його до оборони, додав речник ОСУВ "Хортиця".

Раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що росіяни хочуть прорватися до життєво важливої траси на Костянтинівку

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Топ коментарі
+9
О, вже і вівцейоби в дєло пішли...
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07.06.2024 17:41
+8
Дезертири! - ахмат потрібно відстрілювати
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07.06.2024 17:42
+8
Ми вимушені це робити тому що нас знищать кацапи. А кацапів що змушує пертись в Україну подихати?
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07.06.2024 17:48
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ахмет і мемет на рубежі зі швабрами
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07.06.2024 17:47 Відповісти
О, вже і вівцейоби в дєло пішли...
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07.06.2024 17:41 Відповісти
Дезертири! - ахмат потрібно відстрілювати
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07.06.2024 17:42 Відповісти
ахмед диркін рамзанкін ще не подохло, на йухла чекає?
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07.06.2024 17:44 Відповісти
Цікаво шо там русня кричить, коли кадирівці їх розстрілюють, невже "ахмат сіла!"?
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07.06.2024 17:44 Відповісти
Ні! Чечня круто кричать!
Інакше кадирівці їх в сраку вийобуть!
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07.06.2024 17:49 Відповісти
Впєрьод, дон...сдохні дон .....маму твою **** дон....трубу шатал дон.....
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07.06.2024 17:46 Відповісти
Ми вже чули, що в кацапії палками заганяють в воєнкомат і зеків беруть на службу. В нас зараз хіба не так?
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07.06.2024 17:47 Відповісти
Ми вимушені це робити тому що нас знищать кацапи. А кацапів що змушує пертись в Україну подихати?
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07.06.2024 17:48 Відповісти
Чеченський НКВС в дії. Цим все єдино, кого стріляти, аби тільки геть випадково не попасти в штурмові загони. Ваньків з бурятами не жалко.
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07.06.2024 17:47 Відповісти
"Ахмат"

Знаємо, знаємо...
Мехмат, мехвод, нах-пох...
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07.06.2024 17:50 Відповісти
Парашники, заранее суйте бутылки в дупу. Поймает вас овцейоб, а место уже занято.
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07.06.2024 17:50 Відповісти
Чай- сіла!
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07.06.2024 17:51 Відповісти
Кадиров цілком розуміє,що буде перерозподіл влади..Не буде оте його недоношене дитя правити в Чечні,що навіть по папірцю прочитати не може, поки Рамзан-сіла то дитятка не чіпають а дають медальки-побрикушки.Дітей Рамзана чіпати не буде, але грошенят для розкішного життя значно поубавить.
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07.06.2024 17:59 Відповісти
Все закономірно ! ахматівцям підарів не шкода косять як лайно собаче !

Добрий відсоток смертей підарів на рахунку ахматівців доречі , просто підари про це не знають а хто знає того розстрілюють
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07.06.2024 18:51 Відповісти
Ахмет сила - русский могила )))))
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07.06.2024 19:37 Відповісти
Для чого зачищати Вовчанськ ? Здається можна кинути сили північніше міста і наступати до кордону, обклавши блок - постами місто з півночі. Якщо кацапи побачать таку загрозу - втечуть без бою і без Ахмата.
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08.06.2024 03:19 Відповісти
 
 