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Новости Война
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армия РФ (18001) Харьковщина (5576) Волошин Назар (99)

Войска РФ на Харьковщине перегруппировываются, на борьбу с дезертирами бросили "Ахмат", - ОСГВ "Хортиця"

Російські окупанти

Войска РФ проводят перегруппировку на Харьковском направлении и применяют заградительные отряды, в состав которых входят боевики кадыровского "Ахмата".

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск <...> В поддержку своих действий враг придерживается старой тактики выставления заградительных отрядов из числа личного состава подразделения "Ахмат"", - рассказал он.

Также читайте: Россияне хотят прорваться к жизненно важной трассе на Константиновку, - ОСГВ "Хортица"

По словам Волошина, в Волчанске главная задача Сил обороны - сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения украинских территорий.

В районе Купянска - сложная ситуация: оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск с двух направлений. Там Силы обороны должны остановить врага и заставить перейти его к обороне, добавил спикер ОСГВ "Хортиця".

Ранее в ОСУВ "Хортиця" сообщили, что россияне хотят прорваться к жизненно важной трассе на Константиновку.
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Топ комментарии
+9
О, вже і вівцейоби в дєло пішли...
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07.06.2024 17:41
+8
Дезертири! - ахмат потрібно відстрілювати
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07.06.2024 17:42
+8
Ми вимушені це робити тому що нас знищать кацапи. А кацапів що змушує пертись в Україну подихати?
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07.06.2024 17:48
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ахмет і мемет на рубежі зі швабрами
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07.06.2024 17:47 Ответить
О, вже і вівцейоби в дєло пішли...
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07.06.2024 17:41 Ответить
Дезертири! - ахмат потрібно відстрілювати
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07.06.2024 17:42 Ответить
ахмед диркін рамзанкін ще не подохло, на йухла чекає?
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07.06.2024 17:44 Ответить
Цікаво шо там русня кричить, коли кадирівці їх розстрілюють, невже "ахмат сіла!"?
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07.06.2024 17:44 Ответить
Ні! Чечня круто кричать!
Інакше кадирівці їх в сраку вийобуть!
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07.06.2024 17:49 Ответить
Впєрьод, дон...сдохні дон .....маму твою **** дон....трубу шатал дон.....
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07.06.2024 17:46 Ответить
Ми вже чули, що в кацапії палками заганяють в воєнкомат і зеків беруть на службу. В нас зараз хіба не так?
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07.06.2024 17:47 Ответить
Ми вимушені це робити тому що нас знищать кацапи. А кацапів що змушує пертись в Україну подихати?
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07.06.2024 17:48 Ответить
Чеченський НКВС в дії. Цим все єдино, кого стріляти, аби тільки геть випадково не попасти в штурмові загони. Ваньків з бурятами не жалко.
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07.06.2024 17:47 Ответить
"Ахмат"

Знаємо, знаємо...
Мехмат, мехвод, нах-пох...
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07.06.2024 17:50 Ответить
Парашники, заранее суйте бутылки в дупу. Поймает вас овцейоб, а место уже занято.
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07.06.2024 17:50 Ответить
Чай- сіла!
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07.06.2024 17:51 Ответить
Кадиров цілком розуміє,що буде перерозподіл влади..Не буде оте його недоношене дитя правити в Чечні,що навіть по папірцю прочитати не може, поки Рамзан-сіла то дитятка не чіпають а дають медальки-побрикушки.Дітей Рамзана чіпати не буде, але грошенят для розкішного життя значно поубавить.
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07.06.2024 17:59 Ответить
Все закономірно ! ахматівцям підарів не шкода косять як лайно собаче !

Добрий відсоток смертей підарів на рахунку ахматівців доречі , просто підари про це не знають а хто знає того розстрілюють
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07.06.2024 18:51 Ответить
Ахмет сила - русский могила )))))
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07.06.2024 19:37 Ответить
Для чого зачищати Вовчанськ ? Здається можна кинути сили північніше міста і наступати до кордону, обклавши блок - постами місто з півночі. Якщо кацапи побачать таку загрозу - втечуть без бою і без Ахмата.
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08.06.2024 03:19 Ответить
 
 