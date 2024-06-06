РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11424 посетителя онлайн
Новости Война
7 177 12
Константиновка (1652) Волошин Назар (99)

Россияне хотят прорваться к жизненно важной трассе на Константиновку, - ОСГВ "Хортица"

Ситуація на Сході, де тривають бої

Покровское направление пока остается самым горячим на всей линии фронта.

Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Россияне сосредотачивают свои усилия на прорыве обороны, чтобы развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

В районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага.

"Враг пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Ну и конечно, после Очеретино они как раз рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", - добавил Волошин.

Также, по словам спикера, Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. За прошедшую неделю там произошло почти 220 атак. За минувшие сутки там произошло 32 атаки, по состоянию на утро 6 июня 4 атаки были отражены и 6 боестолкновений еще продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красногоровка находится под контролем ВСУ, - ОСГВ "Хортица"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Як призначили Сирського так одні прой*би! вже й допомогу надали, а всерівно!
Говнокомандувача - на мило!!!
показать весь комментарий
06.06.2024 15:27
+4
Які росияні ? Хто це, удмурди ,чуваші, якути , татарстанці, мокшанди ...? Нах... завжди називати таким ім'ям... чорті зна кого ? Вони хочуть і Київ за 3 дні ...скажіть українцям ,а чого ви хочите Пан Сірський ...?
показать весь комментарий
06.06.2024 16:08
+2
Ви праві! Уся ота солянка/венігрет, з представників, яких ви перерахували, ампіратор самозванний, петро, обізвав/дав поганяло, сруськай міф!!!
показать весь комментарий
06.06.2024 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Ми за ценой нє постоім"
показать весь комментарий
06.06.2024 15:12 Ответить
Як призначили Сирського так одні прой*би! вже й допомогу надали, а всерівно!
Говнокомандувача - на мило!!!
показать весь комментарий
06.06.2024 15:27 Ответить
Які росияні ? Хто це, удмурди ,чуваші, якути , татарстанці, мокшанди ...? Нах... завжди називати таким ім'ям... чорті зна кого ? Вони хочуть і Київ за 3 дні ...скажіть українцям ,а чого ви хочите Пан Сірський ...?
показать весь комментарий
06.06.2024 16:08 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2024 16:31 Ответить
Ви праві! Уся ота солянка/венігрет, з представників, яких ви перерахували, ампіратор самозванний, петро, обізвав/дав поганяло, сруськай міф!!!
показать весь комментарий
06.06.2024 17:53 Ответить
Сидя в Германии и ничего не делая для победы у тебя нет права вообще кого-либо критиковать начнём с этого
показать весь комментарий
07.06.2024 01:55 Ответить
Ніт, моє право вже в тому шо я не вибірала 🤡 ... дітям сказала шо війна буде ще до 14 р.вони виїхали . А сама виїхала завдяки таким як ти 25 лютого 22р.з маленьким онуком , та і в загалі не розганяй тему ...
показать весь комментарий
07.06.2024 09:17 Ответить
кому таким як ты? Я нахожусь в стране с начала войны хотя была возможность выехать, плачу налоги, сборы знакомым делаем, помогаем как можем, собственно делаю хотя бы минимум а не сижу заграницей и рассказываю что кому делать дома при этом не прикладывая усилий ни к чему чтобы что-то изменилось
показать весь комментарий
07.06.2024 21:12 Ответить
А можно було мізки включити ,подумати та зробити вибір на користь житт'я ? шоб не гратися у патріотизм заради 🤡 , у цій кривавій віїні та нормально жити ...? Чи всрусь , але не скорюсь ...аби не Порох ?
показать весь комментарий
08.06.2024 12:18 Ответить
 
 