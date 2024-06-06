Россияне хотят прорваться к жизненно важной трассе на Константиновку, - ОСГВ "Хортица"

Покровское направление пока остается самым горячим на всей линии фронта.

Об этом сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Россияне сосредотачивают свои усилия на прорыве обороны, чтобы развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово.

В районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага.

"Враг пытается выйти к крупным населенным пунктам Курахово и Покровск, чтобы развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Ну и конечно, после Очеретино они как раз рвутся к магистрали Покровск - Константиновка. Возможно, у них есть такая цель захватить Покровск и жизненно важную трассу как раз на Константиновку", - добавил Волошин.

Также, по словам спикера, Покровское направление остается самым горячим на всей линии фронта. За прошедшую неделю там произошло почти 220 атак. За минувшие сутки там произошло 32 атаки, по состоянию на утро 6 июня 4 атаки были отражены и 6 боестолкновений еще продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красногоровка находится под контролем ВСУ, - ОСГВ "Хортица"