Росіяни хочуть прорватися до життєво важливої траси на Костянтинівку, - ОСУВ "Хортиця"

Покровський напрямок наразі залишається найгарячішим на усій лінії фронту.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Росіяни зосереджують свої зусилля на прориві оборони, щоб розвинути наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове

В районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога.

"Ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки. Ну і звісно, після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку", - додав Волошин.

Також, за словами речника, Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії фронту. За минулий тиждень там відбулося майже 220 атак. За минулу добу там відбулося 32 атаки, станом на ранок 6 червня 4 атаки було відбито і 6 боєзіткнень ще тривають.

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