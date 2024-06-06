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Новини Війна
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Росіяни хочуть прорватися до життєво важливої траси на Костянтинівку, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на Сході, де тривають бої

Покровський напрямок наразі залишається найгарячішим на усій лінії фронту.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Росіяни зосереджують свої зусилля на прориві оборони, щоб розвинути наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове

В районі Нетайлове ситуація характеризується високою активністю ворога.

"Ворог намагається вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар'їнки. Ну і звісно, після Очеретиного вони якраз рвуться до магістралі Покровськ - Костянтинівка. Можливо, у них є така мета захопити Покровськ та життєво важливу трасу якраз на Костянтинівку", - додав Волошин.

Також, за словами речника, Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії фронту. За минулий тиждень там відбулося майже 220 атак. За минулу добу там відбулося 32 атаки, станом на ранок 6 червня 4 атаки було відбито і 6 боєзіткнень ще тривають.

Читайте: Красногорівка перебуває під контролем ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Волошин Назар (101) Костянтинівка (276)


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Топ коментарі
+11
Як призначили Сирського так одні прой*би! вже й допомогу надали, а всерівно!
Говнокомандувача - на мило!!!
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06.06.2024 15:27
+4
Які росияні ? Хто це, удмурди ,чуваші, якути , татарстанці, мокшанди ...? Нах... завжди називати таким ім'ям... чорті зна кого ? Вони хочуть і Київ за 3 дні ...скажіть українцям ,а чого ви хочите Пан Сірський ...?
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06.06.2024 16:08
+2
Ви праві! Уся ота солянка/венігрет, з представників, яких ви перерахували, ампіратор самозванний, петро, обізвав/дав поганяло, сруськай міф!!!
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06.06.2024 17:53
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"Ми за ценой нє постоім"
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06.06.2024 15:12 Відповісти
Як призначили Сирського так одні прой*би! вже й допомогу надали, а всерівно!
Говнокомандувача - на мило!!!
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06.06.2024 15:27 Відповісти
Які росияні ? Хто це, удмурди ,чуваші, якути , татарстанці, мокшанди ...? Нах... завжди називати таким ім'ям... чорті зна кого ? Вони хочуть і Київ за 3 дні ...скажіть українцям ,а чого ви хочите Пан Сірський ...?
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06.06.2024 16:08 Відповісти
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06.06.2024 16:31 Відповісти
Ви праві! Уся ота солянка/венігрет, з представників, яких ви перерахували, ампіратор самозванний, петро, обізвав/дав поганяло, сруськай міф!!!
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06.06.2024 17:53 Відповісти
Сидя в Германии и ничего не делая для победы у тебя нет права вообще кого-либо критиковать начнём с этого
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07.06.2024 01:55 Відповісти
Ніт, моє право вже в тому шо я не вибірала 🤡 ... дітям сказала шо війна буде ще до 14 р.вони виїхали . А сама виїхала завдяки таким як ти 25 лютого 22р.з маленьким онуком , та і в загалі не розганяй тему ...
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07.06.2024 09:17 Відповісти
кому таким як ты? Я нахожусь в стране с начала войны хотя была возможность выехать, плачу налоги, сборы знакомым делаем, помогаем как можем, собственно делаю хотя бы минимум а не сижу заграницей и рассказываю что кому делать дома при этом не прикладывая усилий ни к чему чтобы что-то изменилось
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07.06.2024 21:12 Відповісти
А можно було мізки включити ,подумати та зробити вибір на користь житт'я ? шоб не гратися у патріотизм заради 🤡 , у цій кривавій віїні та нормально жити ...? Чи всрусь , але не скорюсь ...аби не Порох ?
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08.06.2024 12:18 Відповісти
 
 