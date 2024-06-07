Окупанти атакували дроном автомобіль на Харківщині. Поранені дві жінки
Вдень 7 червня у селищі Козача Лопань Харківської області російські загарбники поцілили дроном в автомобіль. Постраждали дві жінки, які перебували у транспортному засобі.
Про це повідомила у Telegram Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, ворожа атака сталася близько 13:20. В автівці перебували 62-річна водійка та 65-річна пасажирка. Обидві жінки зазнали поранень. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.
У прокуратурі додали, що за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) розпочато досудове розслідування.
Раніше повідомлялося, що на Харківщині внаслідок російського обстрілу зазнав поранень волонтер зі Швейцарії.
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Сергій Малецький
показати весь коментар07.06.2024 18:03 Відповісти Мені подобається 0
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