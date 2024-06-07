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Оккупанты атаковали дроном автомобиль на Харьковщине. Ранены две женщины

Окупанти атакували дроном автомобіль у селищі Козача Лопань Харківської області

Днем 7 июня в поселке Казачья Лопань Харьковской области российские захватчики попали дроном в автомобиль. Пострадали две женщины, находившиеся в транспортном средстве.

Об этом сообщила в Telegram Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, вражеская атака произошла около 13:20. В машине находились 62-летняя водитель и 65-летняя пассажирка. Обе женщины получили ранения. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

В прокуратуре добавили, что по факту нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине в результате российского обстрела получил ранения волонтер из Швейцарии.

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На що москаль здатний то воювати з пенсіонерками .
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07.06.2024 18:03 Ответить
 
 