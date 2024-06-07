Ночью россияне атаковали Харьковщину "шахедами": в Чугуеве ударили по гражданской инфраструктуре. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 7 июня войска РФ совершили атаку БпЛА по гражданской инфраструктуре г. Чугуев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 0.40 россияне атаковали беспилотником Чугуев. Повреждены амбулатория, почта, станция технического обслуживания, автомобили. В многоэтажных жилых домах выбиты окна. Без пострадавших.









Также ночью оккупанты атаковали беспилотником с. Лизогубовка Харьковского района. "Шахед" попал в землю, в результате чего повреждена крыша дома, остекление окон, две хозяйственные постройки.

Пгт Малиновка Чугуевского района враг обстрелял БпЛА и С-300. Попал по территории базы отдыха. Повреждены дома и имущество.

За прошедшие сутки россияне наносили удары КАБами по населенным пунктам Чугуевского района. Под вражеским огнем оказались с. Белый Колодец и с. Томаховка.

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